Stuttgart

Mann bedroht, ausgeraubt und mit Pfefferspray besprüht

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Ein 40–Jähriger ist in Stuttgart bedroht, ausgeraubt und mit Pfefferspray besprüht worden. Ein bislang unbekannter Mann habe ihn am Samstagmorgen mit einem Messer bedroht und nach Wertsachen gefordert, berichtete die Polizei am Sonntag.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 09:59 Von: Deutsche Presse-Agentur