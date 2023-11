Mann aus Maßregelvollzug weiter auf der Flucht

Der Mann, der aus einer psychiatrischen Klinik in Emmendingen geflohen ist, befindet sich weiterhin auf der Flucht. Der 35-Jährige war wegen eines Tötungsdelikts im Maßregelvollzug untergebracht. Es seien bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Die Polizei habe die Orte überprüft, an denen der Mann vermeintlich gesichtet wurde ‐ bisher jedoch ohne Ergebnis.

Der Mann war am Donnerstagnachmittag laut Polizei vom Klinikgelände gestürmt. Er ist Polizeiangaben nach 1,82 Meter groß, hat eine sportliche Statur, braune Augen und schwarze Haare. „Zum Zeitpunkt der Entweichung trug er einen schwarzen Vollbart und einen blauen Jogginganzug“, hieß es. Weiterhin könnte er in einer Sporttasche eine hellbraune Jacke sowie eine dunkelblaue Jogginghose dabeihaben. Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Freiburg angenommen. Die Polizei warnt jedoch davor, mit dem Mann persönlich in Kontakt zu treten.

Im Maßregelvollzug werden verurteilte Straftäter untergebracht, die aufgrund ihrer Sucht oder psychischen Erkrankungen therapiert werden sollen und nicht ins Gefängnis müssen.