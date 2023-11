Mangel an Kita-Plätzen: Landtag billigt flexible Lösungen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Spielzeug liegt in einer Kita. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration )

Die Träger von Kindertagesstätten in Baden-Württemberg können künftig selbst entscheiden, befristet Personalvorgaben zu lockern - also die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher pro Gruppe zu senken. Einem entsprechenden Gesetzentwurf stimmte der Landtag am Mittwoch mit den Stimmen von Grünen, CDU und FDP mehrheitlich zu.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 17:49 Von: Deutsche Presse-Agentur