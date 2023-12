Wasser

Mainpegel bei Wertheim steigt weiter: Ansonsten Entspannung

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Am Mainpegel Wertheim im Main-Tauber-Kreis steigen die Wasserstände derzeit noch weiter an. Laut der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe sollen diese Anstiege dort am Dienstag - bei voraussichtlich noch steigender Tendenz - das Niveau eines alle zwei Jahre vorkommenden Hochwassers erreichen.

