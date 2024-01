Mädchen wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Mädchen ist in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) auf die Straße gelaufen und bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Dreijährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Kind war am Montag an einer Kreuzung auf die Fahrbahn getreten. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin hatte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die Frau sowie die hinzugerufene Mutter der Kindes wurden ebenfalls medizinisch versorgt. Das Mädchen hatte das Zuhause zuvor wohl unbemerkt verlassen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.