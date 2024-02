Mädchen legen mutmaßlich Feuerlöscher auf Bahngleise

Mehrere Mädchen sollen in Leingarten (Kreis Heilbronn) einen Feuerlöscher auf Bahngleise gelegt haben. Nach Zeugenangaben soll eine S-Bahn den Feuerlöscher am Montagabend überfahren haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Über Schäden oder verletzte Fahrgäste war einer Polizeisprecherin am Dienstag nichts bekannt.

Ein Zeuge hatte laut Bundespolizei drei Mädchen bei der Tat beobachtet - verdächtigt werden eine 14-, eine 15- und eine 18-Jährige. Das älteste Mädchen stieg laut Bundespolizei noch in eine Bahn, um zu flüchten, wurde aber eine Station weiter von Beamten entdeckt. Die anderen beiden Jugendlichen konnte die Polizei am Bahnhof Leingarten stellen. Auf alle drei kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu.