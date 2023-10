Luxus Themenpark-Besuch: So viel wird der Eintritt in Freizeitparks kosten

Der Besuch in einem Freizeitpark ist teils jetzt schon ein teures Vergnügen. Die Eintrittspreise in vielen Parks in Süddeutschland werden in der kommenden Saison weiter steigen.

Beim Europa-Park Rust (Ortenaukreis) kostet laut Onlinebuchungssystem ein Standardtagesticket ab dem 23. März 2024 abhängig vom Wochentag zwischen 61,50 Euro und 69,50 Euro ‐ ein Plus von fast sieben Prozent. Bis zum 7. Januar 2024 muss man dafür noch zwischen 57,50 Euro und 65 Euro bezahlen. Bereits im März dieses Jahres hatte der Europa-Park die Preise um rund fünf Prozent angehoben.

„Trotz massiver Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen, die durch Inflation, höhere Lohn- und Arbeitskosten, aber auch höhere Energiepreise verursacht werden und weit über 15 Prozent liegen“, habe sich die Europa-Park-Geschäftsführung zu dieser moderaten Erhöhung entschlossen, hieß es aus dem Unternehmen. Bei einer Gruppe von vier Personen könnte der Besuch im Freizeitpark im nächsten Jahr rund 300 Euro kosten.

Auch das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) erhöht zur kommenden Saison die Preise. Wie der Freizeitpark auf Anfrage mitteilt, wird der reguläre Eintritt sowohl für Erwachsene und als auch für Kinder ab drei Jahren 43 Euro kosten. Bislang kostete ein Ticket für Erwachsene und Jugendliche 42,50 Euro und für Kinder ab drei Jahren 40,50 Euro.

Dass Besucher für den Eintritt künftig tiefer in die Tasche greifen müssen, steht bereits beim Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle (Landkreis Reutlingen) und beim Schwaben Park nahe Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) fest. Wie viel tiefer, teilten die Parks auf Nachfrage aber noch nicht mit. Keine Angaben zu künftigen Preisen machten der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu), das Legoland in Günzburg und der Freizeitpark Tripsdrill bei Cleebronn (Landkreis Heilbronn). „Allerdings ist es bei uns ‐ so wie fast in der ganzen Freizeitpark-Branche ‐ üblich, dass sich unser Park weiterentwickelt und regelmäßig um neue Attraktionen wächst. Alleine aus diesem Grund werden die Preise im Regelfall jedes Jahr nach oben angepasst“, sagte Birger Meierjohann vom Freizeitpark Tripsdrill. Auch die gestiegenen Kosten in verschiedenen Bereichen wie etwa für Energie, Personal und Instandhaltung von Attraktionen müssten einkalkuliert werden.

„Steigende Eintrittspreise sind eine direkte Folge der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mit denen Freizeiteinrichtungen konfrontiert sind“, sagte Jürgen Gevers, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU). Allgemeine Kostensteigerungen im Energie- und Lebensmittelbereich sowie die Auswirkungen der Inflation machten Preissteigerungen oft alternativlos.

Ein Vorschlag des Verbands: Die Auflösung der umsatzsteuerrechtlichen Benachteiligung von Vergnügungsparks in Deutschland. Vergleichbare Parks in Nachbarländern sowie Einrichtungen im Inland, die in direkter Konkurrenz zu Vergnügungsparks stehen würden, profitieren von ermäßigten Mehrwertsteuersätzen, sagte Gevers.

Das käme den Besucherinnen und Besuchern zugute. Nur deutsche Vergnügungsparks entrichten dem Verband zufolge den vollen Mehrwertsteuersatz auf ihre Eintrittspreise.

Damit sei der faire Wettbewerb auf nationaler und europäischer Ebene nicht gegeben und Eintrittspreise werden verteuert, erklärte der VDFU-Geschäftsführer. „Denn gezahlt wird die Umsatzsteuer vom Endverbraucher.“