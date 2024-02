Luft aus Reifen gelassen: 67 Geländewagen betroffen

Mutmaßliche Aktivistinnen und Aktivisten sollen in Freiburg die Luft aus den Reifen von mindestens 67 geparkten Geländewagen gelassen haben. Bei den Autos war jeweils mindestens ein Reifen betroffen, teilte die Polizei mit. An der Windschutzscheibe der betroffenen Autos hing am Mittwoch ein Zettel, der auf einen politischen Hintergrund hindeutete, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und prüfte, ob auch Reifen beschädigt oder zerstochen worden sind.