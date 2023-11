Ludwigsburger Erfolgslauf endet mit Niederlage gegen Sassari

Nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen nacheinander sind die MHP Riesen Ludwigsburg wieder als Verlierer vom Parkett gegangen. Am Dienstag verlor der Basketball-Bundesligist sein Heimspiel in der Champions League gegen Banco di Sardegna Sassari mit 79:89 (38:45). In der Gruppenphase des Europapokals setzte es für die Schwaben damit die zweite Niederlage im dritten Spiel.

Die Ludwigsburger trafen ihre ersten drei Dreier und eröffneten die Partie mit einem 10:2-Lauf. Auf der Gegenseite kam Sassari immer wieder in Korbnähe zum Abschluss und war beim Rebound überlegen, so schmolz der Ludwigsburger Vorsprung zur Viertelpause auf einen Punkt Differenz. Im zweiten Viertel sank die Wurfquote der Gastgeber von außen, zudem verloren die Ludwigsburger häufiger den Ball. Dies nutzte der italienische Erstligist aus und ging mit einer 45:38-Führung in die Kabine.

Nach der Pause agierten die Ludwigsburger konzentrierter, Jayvon Graves (22 Punkte) arbeitete stark beim Offensiv-Rebound, dennoch konnten die Gastgeber die Partie im dritten Durchgang nicht drehen. Anfang des vierten Viertels baute Sassari seinen Vorsprung auf 14 Zähler Differenz aus. Dann brachte Yorman Polas Bartolo (15 Punkte) Ludwigsburg mit einem 8:0-Lauf zurück, in der Schlussphase verkürzte der Basketball-Bundesligist auf 79:82, kam aber nicht mehr näher heran.