Ludwigsburger Basketballer müssen ins Entscheidungsspiel

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg müssen in ein Entscheidungsspiel um den Einzug in die zweite Gruppenphase der Champions League. Der Bundesligist verlor am Mittwoch die zweite von drei möglichen Begegnungen beim türkischen Club Darussafaka Istanbul mit 72:83 (34:46). Das dritte Match findet am 16. Januar in Ludwigsburg statt. Im ersten Aufeinandertreffen siegte das Team von Trainer Josh King deutlich mit 82:63.

Die Ludwigsburger starteten gut und führten nach zehn Minuten mit fünf Zählern. Ein Einbruch im zweiten Viertel (8:25) sorgte allerdings für einen deutlichen Halbzeit-Rückstand. Den konnten die Gäste nach dem Seitenwechsel trotz Steigerung nicht mehr einholen. Jayvon Graves war mit 16 Punkten bester Riesen-Schütze.