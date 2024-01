Basketball

Ludwigsburger Basketballer mit 89:82-Auftaktsieg in Dijon

Dijon / Lesedauer: 1 min

Ludwigsburgs Trainer Josh King reagiert an der Seitenlinie. (Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild )

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Sieg in die Runde der besten 16 Teams in der Champions League gestartet. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend bei JDA Bourgogne Dijon mit 89:82 (41:47) und führt die Gruppe J an.