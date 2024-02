Ludwigsburg siegt in Champions League gegen Istanbul

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind in der Champions League zurück in der Erfolgsspur. Der Basketball-Bundesligist gewann am Dienstagabend zum Abschluss der Hinrunde in der Runde der besten 16 Teams gegen Galatasaray Istanbul mit 100:80 (52:42). Durch den Erfolg sprang Ludwigsburg vorübergehend an die Tabellenspitze der Gruppe J. Die Telekom Baskets Bonn können aber mit einem Sieg am Mittwoch gegen Dijon wieder vorbeiziehen.

Grundlage für den souveränen Erfolg war eine starke Leistung im ersten Viertel. Ludwigsburg spielte diszipliniert, gewann die meisten Duelle unter den Körben und war auch im Abschluss effektiv. Diesen Vorsprung gaben die Hausherren nie mehr aus der Hand und spielten die Partie locker zu Ende. Bester Werfer für die Gastgeber war Jayvon Graves mit 23 Punkten. Nächster Gegner ist am 6. März Dijon.