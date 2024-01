Basketball Champions League

Ludwigsburg gewinnt Zwischenrunden-Spiel in Champions League

Ludwigsburg / Lesedauer: 1 min

Ludwigsburgs Trainer Josh King reagiert an der Seitenlinie. (Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild )

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Sieg in die Zwischenrunde gestartet. Mit einem Erfolg in der kommenden Woche in Istanbul stehen sie in der zweiten Gruppenphase.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 21:53 Von: Deutsche Presse-Agentur