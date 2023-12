Ludwigsburg erreicht Zwischenrunde

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Champions League die Zwischenrunde erreicht. Das Team von Trainer Josh King bezwang am Mittwoch den griechischen Club AEK Athen mit 83:79 (35:38) und beendet die Gruppe D als Tabellenzweiter. Ab dem 2. Januar 2024 kämpft der Bundesligist in einem sogenannten Play-in im Modus Best-of-three um den Einzug in die zweite Gruppenphase.

In einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel gab es stetige Führungswechsel. Dank 17 Punkte von Jayvon Graves gingen die Gastgeber mit einem Ein-Punkt-Vorsprung in den Schlussdurchgang. Dort waren die Ludwigsburger nervenstärker und holten sich den benötigten Sieg. Graves überragte mit insgesamt 24 Zählern.