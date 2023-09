Samstagsziehung

Lotto–Millionengewinn im Kreis Biberach

Stuttgart/Biberach / Lesedauer: 1 min

Ein ausgefüllter Lottoschein. (Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn )

In der Lotto–Samstagsziehung im Spiel 6aus49 hat ein Teilnehmer aus dem Kreis Biberach einen Millionengewinn gezogen. Wie die Staatliche Toto–Lotto GmbH Baden–Württemberg am Montag in Stuttgart mitteilte, hat der Gewinner oder die Gewinnerin bundesweit den einzigen Tipp mit sechs Richtigen abgegeben.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 10:35 Von: Deutsche Presse-Agentur