Löwen müssen auf Jaganjac verzichten: Erneute Schulter-OP

Halil Jaganjac wird dem Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen erneut fehlen. Aufgrund anhaltender Schmerzen bei der Wurfbewegung wird sich der 25 Jahre alte Kroate einer weiteren Operation an der Schulter unterziehen, wie der DHB-Pokalsieger am Mittwoch mitteilte. Bereits im September war Jaganjac ein zweites Mal an der Schulter operiert worden, nachdem er in der vergangenen Saison mit einem Gegenspieler des HC Erlangen zusammengestoßen war. Zwar feierte er zwischenzeitlich sein Comeback, doch die letzten beiden Spiele des Kalenderjahres verpasste er wegen eines Jochbeinbruchs. Wie lange der Rückraumspieler diesmal ausfallen wird, sei erst in den kommenden Tagen absehbar, hieß es weiter.

Die Löwen-Verantwortlichen reagierten bereits auf den personellen Rückschlag. Sie verlängerten den Ende 2023 ausgelaufenen Vertrag mit Andreas Holst Jensen, der als Jaganjac-Ersatz im September von Montpellier HB gekommen war, bis zum 30. Juni 2024.