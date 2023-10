Unfall

Lkw rast in Baustelle: A6 Richtung Frankfurt gesperrt

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». (Foto: David Young/dpa/Symbolbild )

Infolge eines schweren Lastwagenunfalls ist die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und Viernheim in Richtung Frankfurt gesperrt worden. Der Lkw war am Mittwochabend in eine abgesperrte Baustelle gerast, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 07:50 Von: Deutsche Presse-Agentur