Lkw prallt gegen Eisenbahnbrücke — Bahnverkehr gestoppt

Weil ein Lkw in Wörth am Rhein gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt ist, ist am Freitag der Bahnverkehr zwischenzeitlich gestoppt worden. Auf der Ladefläche des Lasters befand sich ein weiterer Lkw, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Fahrer habe die maximal zulässige Gesamthöhe unter der Brücke in der Südpfalz nicht beachtet und sei deshalb an dem Bauwerk hängengeblieben. Wegen der Sperrung der rechten Fahrspur kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Deutsche Bahn teilte auf Twitter mit, wegen einer Streckensperrung zwischen Wörth (Rhein) und Karlsruhe West gebe es Verspätungen und Teilausfälle. Später hieß es dann: „Wir haben für Sie ab ca. 20:30 Uhr einen Busnotverkehr zwischen Wörth (Rhein) und Karlsruhe Hbf mit allen Unterwegshalten eingerichtet.“

Ein Abschleppdienst setzte den Lkw wieder frei. Die Arbeiten auf der B10 in Fahrtrichtung Landau dauerten am späten Abend noch an. Der Schaden am Laster betrage rund 7000 Euro. Ob Schaden an der Brücke entstanden ist, war zunächst unklar. Dies prüfe die Deutsche Bahn, hieß es. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld.