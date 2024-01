Brände

Lkw brennt auf Parkplatz komplett aus

Plüderhausen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein Lastwagen ist östlich von Stuttgart im Rems-Murr-Kreis vollständig abgebrannt. Der mit Leergut beladene Lkw geriet am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Parkplatz an der B29 zwischen Plüderhausen und Urbach (Remstal) in Brand.