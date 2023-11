Lkw-Anhängerteil gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ein Teil eines Lkw-Anhängers ist in Esslingen in den Gegenverkehr gekommen, woraufhin drei Menschen verletzt wurden. Das Anhängerteil kollidierte am frühen Donnerstagabend zunächst mit dem Auto eines 63-Jährigen auf der Vogelsangbrücke, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde auf einen weiteren Wagen geschoben. Auch der Anhänger rammte noch ein weiteres Auto. Dessen 51-jährige Fahrerin und die 81-jährige Beifahrerin im ersten Auto erlitten Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

Warum sich das Anhängerteil vom Lkw löste, den ein 47-Jähriger fuhr, war zunächst unklar. Bei dem Unfall wurde eine weitere Autofahrerin (29) leicht verletzt. Wie sie in den Unfall verwickelt war, blieb am Abend ungeklärt. Wegen des Unfalls kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im abendlichen Berufsverkehr.