+++ Neue Proteste im Landkreis Lindau angekündigt

(13.33 Uhr) Am Freitag, 12. Januar, plant der Bauernverband einen Protestzug durch das Lindauer Stadtgebiet und bis nach Hergatz. Laut Landratsamt sind die Traktoren am Vormittag auf den Straßen unterwegs. Es werden rund 200 Teilnehmer erwartet.

Los fahren die Bauern um 9.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße. Mit ihren Traktoren machen sie sich über die Bregenzer Straße und den Berliner Platz auf den Weg auf die Insel. Ihre Route führt bis zum Kreisel an der Thierschbrücke. Dort drehen sie um, verlassen die Insel und fahren über den Berliner Platz, Schönbühl und Rothkreuz nach Hergensweiler. Um 12.05 Uhr wollen alle an einer Anlage für Grastrocknung in der Nähe der Firma Thomann in Hergatz ankommen.

+++ Hier spricht Cem Özdemir zu den Bauern

(12.25 Uhr) Cem Özdemir tritt bei der traditionellen Bauernkundgebung in der Ellwanger Stadthalle vor das Publikum. So äußert er sich zu den Vorwürfen der Landwirte an die Agrarpolitik der Bundesregierung:

+++ Drohnenvideo zeigt Ausmaß des Protestzuges +++

(12.13 Uhr) Fotograf Tim Schmid hat mit seiner Drohne den Traktoren-Protestzug überflogen und stellt uns diese beeindruckenden Bilder zur Verfügung. Herzlichen Dank für die Einsendung.

+++ Pfiffe und Buh-Rufe bei Özdemir-Begrüßung

(11.45 Uhr) Als Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in Aalen offiziell begrüßt wird, ist die Ansage über die Lautsprecher kaum zu hören. Zu schrill sind die Pfiffe und Buh-Rufe:

+++ Stimmungslage beim Auftritt von Cem Özdemir in Ellwangen

+++ Mordgedanken auf Plakat bei Bauernprotest

(11.02 Uhr) Bei einem Protest der Landwirte in Pforzheim wurde an einem Traktor ein Plakat gezeigt, das nun Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geworden ist. Auf dem Plakat stand ein Mordgedanke gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Robert Habeck. Dort stand zu lesen:

Liegt der ÖZDEMIR mit HABECK auf der Lauer, SCHIESST DER KLUGE BAUER.

Eine Geschmacklosigkeit, die düstere Erinnerungen an den rechtsextremistischen Mord am Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke 2019 hervorruft.

Demo-Plakat Aufforderung zum Schießen?

Staatsanwaltschaft Pforzheim ermittelt wegen Anfangsverdachtes der Bedrohung gegen Unbekannt.https://t.co/MJ1uhXz7Ie pic.twitter.com/KlVlSwdXU0 — PF-BITS (@pfbits) January 9, 2024

+++ Ungemütlicher Empfang für Özdemir in Ellwangen

(10.32 Uhr) Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ist in Ellwangen zur traditionellen Bauernkundgebung eingetroffen. Einige Schaulustige begrüßen den Minister wenig freundlich mit Tröten und Rufen wie „Hau ab“.

+++ Polizei Konstanz rechnet mit Verkehrsproblemen

(10.24 Uhr) Im Großraum Konstanz ist für den heutigen Mittwoch eine „Sternfahrt“ geplant, mit anschließender Protestkundgebung auf der Konstanzer Marktstätte im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 15 Uhr. Die Polizei wird im Stadtgebiet Konstanz verkehrslenkende Maßnahmen durchführen und vor Ort präsent sein. Trotzdem ist insbesondere im Innenstadtbereich und auf den Anfahrtsstrecken nach Konstanz mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechen. Nach Möglichkeit ist eine Anfahrt bis zum Nachmittag zu vermeiden. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren.

+++ Bauern bedanken sich mit Plakat bei den Pendlern

(10.22 Uhr) Im Landkreis Neu-Ulm haben Bauern gestern mit einer ausgefallenen Botschaft auf sich aufmerksam gemacht. Mehrere Bauern standen am Dienstagabend mit ihren Traktoren dieses Mal nicht IM, sondern NEBEN dem Kreisverkehr und haben sich mit Bannern bei Pendlern bedankt. Auf den Bannern standen Botschaften wie: „Gestern seid ihr für uns gestanden. Heute stehen wir für euch.“ Die Aktion soll am Mittwochmittag noch einmal wiederholt werden.

Bauern bedanken sich mit Plakat bei den Pendlern. (Foto: SZ )

+++ Özdemir auf der Ostalb - Ellwangen bereitet sich vor

(09.47 Uhr) Die Polizei, das THW und Sicherheitskräfte haben die Stadthalle wegen des Besuchs von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) weiträumig abgeriegelt, direkt hinter dieser Absperrung reihen sich auf der Straße Traktoren so weit das Auge reicht.

+++ Verkehrsbehinderungen gehen auch ohne Trecker

(09.05 Uhr): Wer aktuell über den Kreisverkehr von Schrezheim kommend nach Ellwangen möchte, muss ebenfalls Geduld mitbringen. Hier geht es im Schritttempo voran. Ironischerweise sind weder Traktoren noch Polizei zu sehen.

+++ Heftige Aktion: Tote Füchse an Baumaschine gehängt - mit dieser Botschaft

(08.35 Uhr) Die Vorsitzende des Ortsbauernverbandes Oberteuringen, Birgit Locher, distanziert sich im Nachgang der Bauernproteste vom Montag nochmal deutlich von Rechtsextremen und Querdenkern, die sich möglicherweise vereinzelt in die Demonstration eingeschlichen hätten. Sie fordert, dass die Anliegen der Landwirtschaft in den Mittelpunkt gerückt werden. Der Bauernverband kooperiert bei den Protesten mit der Polizei. Dennoch sind Grenzüberschreitungen nicht ganz zu vermeiden, was ein krasser Einzelfall zeigt. Dazu gibt es Klartext.

Zwei aufgeknöpfte Füchse an der Schaufel eines Baufahrzeugs: Der Bauernverband distanziert sich deutlich von dieser Aktion. Der Fahrer sei nicht auf den Oberschwabenhallenparkplatz gelangt und damit kein offizieller Teilnehmer der Protestaktion gewesen. (Foto: Alexander Tutschner )

+++ Verkehrsbehinderungen auf der Ostalb vor Özdemir-Auftritt

(08.05 Uhr): Auf den Straßen zwischen Ellwangen und Aalen müssen die Verkehrsteilnehmer bereits knapp zwei Stunden vor der geplanten Demonstration anlässlich des Besuches von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Von Aalen-Wasseralfingen aus bringen die Traktoren den Verkehr auf den Zuwegen zur B29 zum Erlahmen. Geduld müssen die Autofahrer besonders an den Kreisverkehren haben.

+++ Landwirte entzünden Mahnfeuer bei Bad Wurzach

(07.11 Uhr) Nahe der Gaststätte T4 bei Bad Wurzach setzten die Bauern am Dienstagabend ihren Protest gegen die Subventionskürzungen der Bundesregierung fort. Ab etwa 16.30 Uhr versammelten sich die Landwirte an der Bundesstraße 465 bei Truschwende.

Protestierende Bauern entzünden bei Truschwende Mahnfeuer. (Foto: sz )

Feuerschalen wurden entzündet. Außerdem stellten die Bauern ihre Traktoren und andere Fahrzeuge entlang der Straße ab. „Gestern seid ihr für uns gestanden, heute stehen wir für euch“, solle dies den Vorbeifahrenden signalisieren, hieß es in einem Aufruf.

+++ Bundesagrarminister Özdemir bei Bauern in Ellwangen erwartet

(06.45 Uhr) Ab 10 Uhr wird Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) bei einer Bauernkundgebung in Ellwangen erwartet. Özdemir wird auf der Veranstaltung in der Stadthalle sprechen.

Laut einer Chatgruppennachricht waren die Proteste am Montag „nur ein kleiner Vorgeschmack“. Was das für die Bauernkundgebung mit Cem Özdemir bedeuten könnte, lesen Sie hier: Geheime Chatgruppe - Bauern wollen Ostalb am Mittwoch lahmlegen.

Cem Özdemir fordert eine klare Verurteilung von extremistischen Kräften, die die Bauernproteste unterwandern. (Foto: WestküstenNews/Kay Nietfeld/dpa )

Nach lokal vereinzelten Protesten am Dienstag haben die Bauernverbände im Südwesten wieder mehrere Aktionen angekündigt. So soll es nach Angaben des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg neben der Veranstaltung in Ellwangen auch eine Schlepperfahrt in Tübingen und eine Mahnwache in Nürtingen geben. Auch in Konstanz sollen Kolonnen zu einer Kundgebung in Richtung Innenstadt fahren.

+++ Hagel fordert von Kretschmann mehr Einsatz für Bauern

(06.12 Uhr) CDU-Fraktionschef Manuel Hagel macht im Streit um Subventionen für Bauern Druck auf den grünen Koalitionspartner. Hagel forderte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf, sich in Berlin gegen die Abschaffung der Steuervergünstigung für Agrardiesel zu stemmen. „Ich würde mir wünschen, dass sich der Ministerpräsident bei seinen grünen Parteifreunden in Berlin dafür einsetzt, dass die Ampel endlich umkehrt von dieser falschen Politik und endlich auch etwas für unsere Landwirte tut“, sagte der Ellwanger Hagel dem SWR. Die Proteste der Bauern seien „total in Ordnung“.

ARCHIV - Manuel Hagel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Baden-Württemberg, spricht. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild )

Die Salamitaktik der Ampel führe nur zu mehr Verärgerung, sagte Hagel der dpa. „Die Kürzungen belasten unsere Landwirte im Land einseitig. Bitter ist, dass die Interessen Baden-Württembergs nicht in dieser Ampel-Regierung vertreten werden“, betonte Hagel, der auch CDU-Parteichef im Land ist. „Daher ist für mich nur selbstverständlich und in seiner Aufgabenbeschreibung auch klar geregelt: Der MP muss diesen Mangel ausgleichen.“

(16.00) Das war's mit unserem Live-Blog zu den nachklingenden Protesten am Dienstag. Für den Mittwoch sind weitere Aktionen in der Region geplant. Dann berichten wir für Sie wieder an gleicher Stelle hier in diesem Blog über die aktuellsten Entwicklungen.

+++ Einzelne Protestaktionen auch noch am Dienstagnachmittag

(15.01 Uhr) In Laichingen und Merklingen protestieren die Landwirte auch am Dienstagnachmittag noch.:

+++ Geheime Chatgruppe will Bauernkundgebung und Özdemir-Rede blockieren

(14.30 Uhr) Mitglieder eines geheimen Chats planen Ellwangen am Mittwoch erneut zu blockieren. Das fällt zusammen mit einer traditionellen Bauernkundgebung im Rahmen des Kalten Marktes. Auf dieser soll auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sprechen. Die Bauernvertreter sind nicht begeistert.

+++ Proteste in der Ulmer Innenstadt - Platz für Krankenwagen

(13.43 Uhr) Auch in der Ulmer Innenstadt setzen die Landwirte heute ihre Protestfahrten mit lautem Gehupe fort. Am Willy-Brandt-Platz haben Straßenbahnen und Stadtbusse das Nachsehen.

Nicht aber ein Krankenwagen, der mit Blaulicht herangerast kommt:

+++ Kretschmann betont: Bin auf der Seite der Bauern

(13.27 Uhr) Der Südwest-Ministerpräsident zeigt Verständnis für die Proteste der Landwirte, in deren Interesse er auch gehandelt habe. Dass sie sich gegen die ursprünglichen Pläne der Bundesregierung zu Subventionskürzungen gewehrt haben, könne er gut nachvollziehen, sagte der Südwest-Regierungschef am Dienstag in Stuttgart:

Kretschmann zeigt Verständnis für Bauernproteste. (Foto: dpa/Marijan Murat )

"Die Belastungen, die sie hätten tragen müssen, waren überproportional. Daher war es wichtig, dass die Bundesregierung die ursprünglichen Entscheidungen auf den Prüfstand gestellt hat und dass es zu deutlichen Abmilderung gekommen ist." Grundsätzlich glaube er "die Landwirte in Baden-Württemberg sehen, dass wir an ihrer Seite stehen". Allerdings gebe es Tendenzen zu einer Radikalisierung des Protests, mit dem rote Linien überschritten würden, so Kretschmann.

+++ Azubis kommen mit dem Trecker in die Berufsschule

(12.19 Uhr) Der Protest der Landwirte macht auch vor der Schule und dem Nachwuchs nicht Halt. Einige Auszubildende der Villinger Albert-Schweitzer-Schule sind am Dienstag in ihren Traktoren angerollt - Protestschilder inklusive.

Azubis kommen mit dem Trecker in die Berufsschule. (Foto: privat )

+++ Tolle Spendenaktion der Landwirte für Flutopfer

(11.55 Uhr) Im Kreis Tuttlingen haben einige Landwirte die Proteste auch dazu genutzt, Spenden zu sammeln. Und zwar für ihre Kollegen im Norden Deutschlands. „Der Erlös geht an die Hochwassergeschädigten in Norddeutschland“, berichtet Thomas Gamb, einer der Initiatoren der Aktion. „Weil massiv auch Höfe betroffen sind, unter anderem das Futter nicht mehr verwendet werden kann, soll das Geld zielgerichtet an solche Höfe gehen, die um ihre Existenz kämpfen“, erklärt Gamb. „Das ist natürlich ein kleiner Betrag im Verhältnis zu dem, was kaputt ist, aber wenigstens ein Zeichen.“

Freuen sich, dass sie helfen können: David Braun (von links), Thomas Gamb, Bernd Schaz und Ulrich Diener haben die Spendenaktion organisiert. (Foto: Thomas Gamb )

An der in Emmingen-Liptingen aufgebauten Verpflegungsstation konnten die Protestierenden Geld spenden. Insgesamt 2333 Euro sind dabei zusammengekommen, so Gamb. Im Laufe des Dienstags fanden sich dann gleich mehrere ortsansässige Firmen, die den Betrag aufstocken wollten. Derzeit liegt die Spendensumme bei 4000 Euro.

+++ Proteste am Dienstag auch in Riedlingen

(11.27 Uhr) Auch in Riedlingen setzen die Landwirte ihre Proteste fort. Schon am Morgen war etwa von der B312 ein Hupkonzert zu hören.

+++ Traktoren verursachen bei Protestfahrten Sachschaden

(10.35 Uhr) In Ellwangen ermittelt die Polizei. Dort wurden Bordsteinkante derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

+++Neue Proteste für Mittwoch angekündigt

(09.41 Uhr) Nach den massiven Protesten am Montag bleibt es im Landkreis Tuttlingen wohl ruhig. Angemeldete Proteste liegen der Polizei nicht vor. Für Mittwoch haben Landwirte aus dem Bereich Trossingen und Spaichingen ein Traktorkorso mit mindestens 50 Teilnehmern angemeldet. Los geht es gegen 14 Uhr in Trossingen. Die Traktoren fahren durch die Innenstadt nach Schura und zurück. Am Rudolf-Maschke-Platz soll es bis 16.30 Uhr noch einen Austausch mit Bürgern geben.

+++ Neue Blockaden am Jordan-Ei in Biberach

(09.22 Uhr) Auch in und um Biberach ist es am Dienstagmorgen zu weiteren Protesten von Bauern gekommen, wenn auch in kleinerem Ausmaß als am Montag. Ein Schwerpunkt war wieder der Bereich am Jordan-Ei an der B30-Ausfahrt Biberach-Süd. Wie am Montag waren auch dort wieder Traktoren, zum Teil auch Handwerker- und Speditionsfahrzeuge, in langsamer Fahrt unterwegs und bremsten so den Berufsverkehr aus. Auch im übrigen Stadtgebiet waren vereinzelt Traktoren mit Protestschildern unterwegs.

Auch in und um Biberach ist es am Dienstagmorgen zu weiteren Protesten von Bauern gekommen. (Foto: Gerd Mägerle/SZ )

+++ Schüsse auf Traktoren mit Schreckschusswaffe

(08.37 Uhr) Wie die Polizei Ulm am heutigen Dienstagmorgen vermeldet, kam es am gestrigen Montag bei einer Traktor-Demo der Landwirte zu einem Zwischenfall mit einer Schreckschusswaffe in Gruibingen im Landkreis Göppingen. Dort habe gegen 13.00 Uhr ein Mann vor seinem Wohnhaus in der Hauptstraße mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse in Richtung eines vorbeifahrenden Konvois von Traktoren abgegeben.

Gestern Mittag soll ein 24-Jähriger in #Gruibingen mehrfach mit einer #Schreckschusswaffe auf einen vorbeifahrenden Konvoi von #Traktoren geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen der #Polizei dauern an.https://t.co/2pgbq2yam0 pic.twitter.com/9KviI9svQm — Polizei Ulm (@PolizeiUL) January 9, 2024

Dies wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Sie verständigte die Polizei. Der 34-Jährige (die Polizei korrigierte das Alter am Dienstag von 24 auf 34, Anm.d.Red.) konnte daraufhin durch die Polizei beim Verlassen seines Wohnhauses widerstandslos festgenommen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Schreckschusswaffen, Schreckschusspatronen, ein Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde von einem Arzt untersucht. Er befindet sich seither in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++ Auch im Landkreis Ravensburg neue Verkehrsbehinderungen

(07.30 Uhr) Auch im Landkreis Ravensburg gibt es derzeit laut Polizei neue Behinderungen im Straßenverkehr, auf die Berufspendler achten sollten. Zum einen gibt es eine Blockade auf der B30 bei Englerts zwischen Bad Waldsee und Biberach, zum anderen sind die Kreisverkehre an der Autobahnauffahrt Kißlegg zur A96 derzeit blockiert.

+++ Proteste im Alb-Donau-Kreis behindern Berufsverkehr am Dienstag

(07.00 Uhr) Wie die Polizei Ulm am Dienstagmorgen vermeldet, kommt es im Alb-Donau-Kreis durch erneute Bauernproteste aktuell zu teils starken Einschränkungen auf verschiedenen Straßen und Strecken.

So sind an der B 30 derzeit die Anschlussstellen Biberach-Nord und Biberach-Süd, Laupheim-Süd und Ulm-Wiblingen durch Traktoren blockiert. Es kommt hierbei zu Behinderungen. Im Alb-Donau-Kreis kommt es zu erheblichen Behinderungen aufgrund einer Blockade auf der L 1079 zwischen Langenau-Albeck und Langenau. Langsam fahrende Traktoren wurden auch bei Seligweiler zwischen und in den Kreisverkehren gesichtet. Hier sind die Autobahnzubringer/Abfahrten zur A8.

+++ Das war's für heute vom Newsblog zu den Bauernprotesten

(20.02 Uhr) Wir beenden unseren Newsblog für heute und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.

Fotos der Proteste vom Montag sehen sie hier:

+++ Özdemir äußert Verständnis für Bauern

(19.35 Uhr) Bundesagrarminister Cem Özdemir hat Verständnis für die Bauernproteste geäußert, wirbt aber auch um Akzeptanz für die bereits abgeschwächten Pläne zur Streichung von Subventionen. „Dass viele Landwirtinnen und Landwirte immer noch sagen, das reicht ihnen nicht, kann ich nachvollziehen. Das ist ihr gutes Recht“, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. Andererseits sei es so, dass man angesichts der Probleme bei der Haushaltssanierung schwierige Kompromisse finden müsse. Er würde es sich auch anders wünschen, aber so sei nun einmal die Haushaltslage, die er nicht ändern könne.

Özdemir verwies darauf, dass die Pläne auch nach Warnungen von seiner Seite korrigiert worden seien. Es sei gelungen, die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung voll zurückzunehmen. Agrardiesel-Vergünstigungen sollten zumindest in drei Schritten und nicht sofort zurückgenommen werden. Der Minister sprach sich dafür aus, nun auch Alternativen wie Biodiesel zu prüfen und die Position der Bauern zu verbessern. Er denke etwa daran, wie man die Marktmacht der Landwirtschaft stärken könne. Özdemir warb auch erneut für eine dauerhaft gesicherte Finanzierung für einen Umbau der Tierhaltung zu höheren Standards.

+++ Scholz: Bundesregierung hält trotz Bauern-Protesten an Kürzungen fest

(18.34 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will trotz der Proteste der Landwirte an den Kürzungsplänen der Ampel festhalten. „Die Bundesregierung steht dazu“, sagte er am Montag nach einem Treffen mit Luxemburgs Premierminister Luc Frieden im Kanzleramt in Berlin. Die Subventionen seien schon seit vielen Jahren kritisiert worden - und bei einem Subventionsabbau gebe es immer Stimmen, die sagen, „aber nicht diese“. Nun bleibe die Regierung bei ihrem Vorhaben, das „in sehr kurzer Zeit“ im Bundestag zur Abstimmung stehen soll.

Mit Blick auf die am Montag gestartete Protestwoche der Bauern sagte der Kanzler: „Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich keiner beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht.“ Scholz fügte hinzu: „Der Zweck heiligt natürlich nicht alle Mittel. Deshalb sei angesichts des Entgegenkommens der Bundesregierung, die Teile der Kürzungen beim Agrardiesel nach Protesten bereits wieder zurückgenommen hat, wichtig, «dass jetzt Maß und Mitte gehalten werden“. Das solle auch ein Anliegen von Demokratinnen und Demokraten sein, „gerade in Zeiten wie diesen“.

Wirtschaftsminister Habeck äußerte sich auf Instagram:

Hup-Konzert vor dem Laupheimer Rathausplatz

(18.19 Uhr) In Laupheim dauern die Proteste bis in die Abendstunden an. Etliche Traktoren rollen durch die Innenstadt zum Rathaus. Gegen 18 Uhr treffen sich dort mehr als 30 Traktoren zu einem Hup-Konzert auf dem Rathausvorplatz.

Hup-Konzert vor Laupheimer Rathaus. (Foto: Thomas Werz )

Im Rathaus läuft dort bereits die Gemeinderatssitzung. Man wolle auch dem Gemeinderat einen Besuch abstatten, meint einer der Landwirte. Begleitet wird der Traktor-Korso von mehr als 100 Schaulustigen.

+++ Polizeichef mit Verlauf der Proteste zufrieden

(18.05 Uhr) Zufrieden mit dem Verlauf der Proteste war am Montagnachmittag Ravensburgs Polizeipräsident Uwe Stürmer. „Insgesamt haben die Landwirte mit Augenmaß agiert und vor allem auf unüberlegte Aktionen, wie sie in den sozialen Medien teils kursierten, verzichtet“, sagte Stürmer. Bereits vor Weihnachten hatte die Polizei das Gespräch mit den Kreisbauernverbänden gesucht.

Die Kooperationsgespräche mit den zuständigen Behörden seien da schon kooperativ verlaufen. Die Polizei war am Montag seit den frühen Morgenstunden im Großeinsatz. Die Bilanz des Polizeichefs: „Die flächendeckenden Protestaktionen in unserem Bereich liefen insgesamt recht geordnet und sehr weitgehend innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens ab.

Gefahrensituationen konnten so vermieden und der Schutz des Versammlungsrechts ermöglicht werden. Naturgemäß kam es zu den erwarteten Verkehrsbehinderungen.“

+++ Protest betraf auch Unternehmen der Region

(18.02 Uhr) Auch auf Unternehmen wie den Ravensburger Pharmadienstleister Vetter hat sich der Bauernprotest ausgewirkt. Da die Abfüllung von Spritzen mit teilweise lebensnotwendigen Medikamenten drin nicht wegen Traktoren-Staus abbrechen darf, wurde entsprechend vorgesorgt: „Wir haben die logistischen Abläufe für unsere pharmazeutische Produktion angepasst, um die Kernzeit des Protests am Montag möglichst wenig zu kreuzen“, sagt Sprecher Markus Kirchner.

Das bedeutet: Damit die Fahrer nicht von den Landwirten aufgehalten werden, seien etwa bestimmte Wirkstoffe, Spritzen oder spezielle Arbeitskleidung vorsorglich schon in den vergangenen Tagen vom Logistikzentrum in Erlen bei Bavendorf zu den Produktionshallen nach Mariatal, Langenargen und in die Ravensburger Schützenstraße gebracht worden. Auf diese Weise sei es „gut gelungen, unsere Abläufe stabil zu halten“, so Kirchner am frühen Montagabend.

+++ Özdemir will nach Protesten mit Landwirten reden

(17.50 Uhr) Nach den Bauernprotesten in ganz Deutschland stellt sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Dienstag nahe Heilbronn bei eine Veranstaltung den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Özdemir nehme ab 19 Uhr am Bürgerdialog der Grünen-Landtagsfraktion in Erlenbach nahe Heilbronn teil, sagte ein Fraktionssprecher der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Eigentlich sollte es bei der Veranstaltung laut Einladung um Themen wie Bildung, bezahlbaren Wohnraum oder Klimaschutz gehen - er rechne aber damit, dass auch viele Landwirte zu der Veranstaltung kämen, sagte der Sprecher.

+++ Tagesbilanz vom Bodensee

(17.07 Uhr) Ein langer Protest-Tag geht auch am Bodensee zu Ende. Vom Bodenseekreis und aus dem Kreis Lindau machten sich zahlreiche Landwirte bereits in den frühen Morgenstunden auf den Weg. Die lange Fahrtzeit nahmen sie aus einem bestimmten Grund dabei gerne in Kauf.

Hier gehts zum Fazit der Bauern.

+++ Landwirte bekommen bei Protesten Unterstützung - von vielen Seiten

(16.14 Uhr) Viele Bürger reagieren mit Solidarität und Verständnis auf die Proteste. Andere aber ärgern sich über die Staus.

+++ Protest verhindert Durchkommen von Blutspende-LKW

(15.48 Uhr) Bei Bad Waldsee verhinderte kurz vor 15 Uhr der Bauernprotest zunächst das Durchkommen für Blutspende-Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie waren auf dem Weg nach Bergatreute, wo eine Blutspendeaktion stattfindet. Die Lkw mussten laut dem Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Ravensburg, Gerhard Krayss, mit Polizei- und DRK-Blaulichteskorte durch die Rettungsgasse geleitet werden, damit der Blutspendetermin in Bergatreute starten konnte.

Der Ravensburger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hatte im Vorfeld der Bauernproteste darauf hingewiesen, dass die Proteste Herausforderung für ehren- und hauptamtliche Kräfte des Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes sei, weil sie vielleicht nicht so schnell wie nötig an ihr Ziel kommen. „Wir appellieren, Durchfahrten für das entsprechende Personal zu ermöglichen“, hieß es.

+++ 25.000 Fahrzeuge auf Demos im Land

(15.44 Uhr) Die Beteiligung an den Bauernprotesten ist laut Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums groß. Derzeit fänden im Südwesten über 270 Aktionen mit schätzungsweise etwa 25 000 beteiligten Fahrzeugen statt, teilte ein Sprecher am Montagmittag auf Anfrage mit. Dadurch komme es landesweit auf einer Vielzahl von Straßen zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Lage sei aufgrund der überwiegend mobilen Protestform sowie der Vielzahl an betroffenen Verkehrswegen dynamisch, so der Sprecher. Zunächst hatte das Ministerium von 17.000 Fahrzeugen gesprochen.

+++ E-Traktoren sind unrentabel?

(15.34 Uhr) „Mit E-Traktoren kann ich mir den Hof nicht leisten “, sagt Andreas Gulde aus Glashütte. Bevor es zum Protest nach Sigmaringen ging, brachte er sein Kind zur Schule - natürlich mit dem Traktor. „Die Regierung hat nur noch wenig Rückhalt“, sagt Gulde. Er ist für Neuwahlen und hofft, „dass Merz seinen Mann steht und dem Beispiel Söders folgt.“

"Mit E-Traktoren kann ich mir den Hof nicht leisten ", sagt Andreas Gulde aus Glashütte (Foto: sz )

+++ Gefährliche Aktion vor Bauernprotesten

(15.14 Uhr) Heuballen, Brotlaibe und einen Baum: Das haben Unbekannte am frühen Montagmorgen auf mehreren Straßen bei Ehingen abgeladen. Dadurch kam es zu zwei Verkehrsunfällen. Die Polizei sucht Zeugen.

+++ DRK-Appell an Bauern: "Wir fahren nicht spazieren"

(14.42 Uhr) Der Aufruf der Einsatzkräfte an die Landwirte, bei den Traktorprotesten eine Rettungsgasse freizuhalten, habe am Montag im Kreis Biberach insgesamt gefruchtet, sagt Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts im Kreis Biberach. „Wenn ein Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn kam, wurde die Straße entsprechend freigemacht.“

So soll es sein: Ein Krankenwagen des Rettungsdienstes fährt mit eingeschaltetem Blaulicht während der Bauernprotestes durch eine im Stau gebildete Rettungsgasse. (Foto: Thomas Warnack/dpa )

Probleme und Verspätungen habe es aber im Bereich des qualifizierten Krankentransports gegeben. Hierbei werden Patienten in Rettungsfahrzeugen in andere Kliniken verlegt oder zu Untersuchungen in Kliniken und Arztpraxen gebracht, ohne dabei das Blaulicht verwenden zu dürfen. Mutschlers Appell: Sollten die Landwirte ihre Proteste auch in den nächsten Tagen fortsetzen wollen, so sollten sie auch die Rettungsfahrzeuge zügig passieren lassen, bei denen kein Blaulicht oder Martinshorn eingeschaltet ist. „Wir fahren hier nicht spazieren“, stellt er klar.

+++ Kundgebung in Ravensburg beendet - neue Verkehrsbehinderungen möglich

(14.30) Dieter Mainberger, Vorsitzender vom Bauernverband Tettnang, erklärt gegen 13.15 Uhr die Kundgebung für beendet. Der Marienplatz leert sich daraufhin schnell. Die meisten Landwirte machen sich auf den Weg zurück zum Oberschwabenhallenparkplatz und wollen mit ihren Traktoren ihren Heimweg antreten. Auch dann muss wieder mit Verkehrsbehinderungen in der gesamten Region gerechnet werden.

+++ Grünen-Politikerin Brugger wird ans Mikro gebeten - und dann ausgepfiffen

(14.26 Uhr) Kurz vor Ende der Kundgebung bittet der Bauernverband die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (Grüne) ans Mikrofon. Sie wird von den Teilnehmern begrüßt mit Buh-Rufen und Pfiffen. Immer wieder muss Dieter Mainberger, Vorsitzender vom Bauernverband Tettnang, die Masse bitten, ruhig zu bleiben. Brugger bedankt sich bei den Landwirten, dass sie, wenn auch zum Teil gewaltbereit, für ihre Meinung einstehen. Über Details könnte die Bundestagsabgeordnete in diesem Rahmen nicht sprechen.

Die Rede der Bundestagsabgeordneten wird immer wieder von lauten Pfiffen und Buh-Rufen unterbrochen. Die Rede der Bundestagsabgeordneten wird immer wieder von lauten Pfiffen und Buh-Rufen unterbrochen.

„Was ich ihnen anbieten möchte, ist, dass wir miteinander im demokratischen Dialog bleiben“, sagt Brugger. Mainberger nimmt dieses Gesprächsangebot stellvertretend für den Bauernverband Tettnang an. Man möchte gemeinsam an Lösungen arbeiten. Gleichzeitig fallen Zwischenrufe wie „nicht mit den Grünen“. Der Bauernverband hatte im Vorfeld auch Bundestagsabgeordnete von SPD und FDP eingeladen, jedoch keine Antwort sowie eine Absage erhalten. Agnieszka Brugger wurde nach Ende der Kundgebung von Polizeibeamten wegbegleitet.

Kurz vor Ende der Kundgebung bittet der Bauernverband die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (Grüne) ans Mikrofon. Sie wird von den Teilnehmern begrüßt mit Buh-Rufen und Pfiffen. (Foto: Lea Dillmann/SZ )

+++ Redner äußern Sorgen und Bedenken in Ravensburg

(14.16 Uhr) Mehrere Redner sprechen bei der Kundgebung in Ravensburg vor einer Menschenmasse, die sich vom Marienplatz bis zum Frauentor hoch erstreckt. „70 Stunden, das ist unser Alltag“, ruft Jakob Sigg von der Landjugend Württemberg-Hohenzollern ins Mikrofon.

Jakob Sigg von der Landjugend Württemberg-Hohenzollern. (Foto: Lea Dillmann/SZ )

Er spricht, wie sagt, für die Jungs und Mädels, die jetzt in die Landwirtschaft einsteigen und Lust auf die harte Arbeit haben. Doch ihnen würde die Politik Steine in den Weg legen. „Wir verlieren in Deutschland unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Sigg. Freihandelsabkommen würden es erleichtern, günstig Lebensmittel zu importieren. Die Bauern in der Region dagegen müssten schauen, wo sie bleiben.

+++ Polizei verärgert über "unkooperative" Bauern

(14.04 Uhr) Bei Weißensberg hatten sich am Morgen 50 Traktoren und 30 Fahrzeuge versammelt. Laut Polizei zeigen sich die Landwirte „absolut unkooperativ“. Die Protestierenden sahen das anders:

+++ Traktor-Konvoi durchquert Trossingen

(13.47 Uhr) In Trossingen fuhr ein kleiner Konvoi an Traktoren gegen 13 Uhr auf der Trossinger Hauptstraße einmal durch die Stadt. Die meisten Landwirte sind aber auf den Bundesstraße um die Stadt unterwegs. Am kommenden Mittwoch sind weitere Proteste in Trossingen geplant.

+++ Kundgebung mit Polit-Prominenz in Liptingen

(13.24 Uhr) Hunderte Landwirte haben sich mit ihren Traktoren am Alpenpanorama in Liptingen zu einer Kundgebung versammelt. Ebenfalls vor Ort: Die CDU-Land- und Bundesabgeordneten Guido Wolf und Maria-Lena Weiss.

Kundgebung mit Guido Wolf und Maria-Lena Weiss. (Foto: Lisa Klebaum/SZ )

+++ 2000 Teilnehmer bei Kundgebung in Ravensburg

(12.56 Uhr) In Ravensburg läuft nach erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Anreise der Teilnehmer mit ihren Traktoren seit kurz nach 12 Uhr eine Kundgebung auf dem Marienplatz. Die Polizei schätzt die Anzahl der Teilnehmer auf rund 2000, so viele waren auch angemeldet worden, wie ein Polizeisprecher unserer Reporterin Lena Müssigmann bestätigte.

Der Protest sei (Stand 12.30 Uhr) ruhig und ohne Auseinandersetzungen verlaufen. Einziger Zwischenfall: Ein Teilnehmer der Proteste wurde laut Polizei beim Überqueren der Schussenstraße von einem Lastwagen angefahren. Der Mann habe sich aber nur leicht verletzt. Warum es zu dem Unfall kam oder wer Schuld daran war, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen.

+++ Rettungsdienste fühlten sich kaum beeinträchtigt

(12.43 Uhr) Rettungsdienste im Südwesten haben am Montag wegen der Bauernproteste zunächst keine größeren Beeinträchtigungen verzeichnet. Einer Sprecherin der Malteser in Baden-Württemberg zufolge waren am Vormittag keine Vorkommnisse bekannt.

Die Malteser riefen dazu auf, die Straßen für Rettungsdienste freizuhalten. Auch die Johanniter hätten keine größeren Beeinträchtigungen verzeichnet, teilte eine Sprecherin mit. Einzig auf der Bundesstraße 28 bei Kehl sei das Bilden einer Rettungsgasse nicht möglich gewesen, weshalb der Rettungsdienst eine alternative Route gewählt habe. Dies hatte laut der Sprecherin für den Patienten aber keine Folgen.

+++ Staus und Hupkonzerte im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen

(12.35) In unserem Video-Zusammenschnitt blicken wir auf die Bauernproteste in der Region und was sich seit den frühen Morgenstunden so ereignet hat:

Auch bei uns in der Region beteiligen sich die Landwirte an den Protesten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Sie machen unter anderem mit Traktorkolonnen und Blockaden an Autobahnausfahrten auf sich aufmerksam. Auch bei uns in der Region beteiligen sich die Landwirte an den Protesten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Sie machen unter anderem mit Traktorkolonnen und Blockaden an Autobahnausfahrten auf sich aufmerksam.

+++ Traktor-Korsos fahren auf der Alb hupend durch die Gegen

(12.03 Uhr) Mittlerweile fahren die Landwirte auf der Alb auch durch die Städte und Gemeinden und machen mit lauten Hupkonzerten auf sich aufmerksam. Manche Passanten zeigen den Daumen hoch, andere schütteln den Kopf. Auch im ländlichen Raum ist die öffentliche Meinung über den Protest der Landwirte geteilt.

Traktoren bremsen an Verkehrskreiseln aus. (Foto: David Drenovak/SZ )

+++ Protestfahrt der Landwirte auch in Bad Saulgau

(11.36 Uhr) Mehr als eine Stunde lang hat die Protestfahrt der Landwirte in Bad Saulgau gedauert. Angeführt von Reinhold Kettnaker aus Fulgenstadt nahmen Hunderte von Bauern an der Demonstration teil, um sich im Anschluss daran bei der Kundgebung auf dem Festplatz zu treffen.

Mehr als eine Stunde lang hat die Protestfahrt der Landwirte in Bad Saulgau gedauert. (Foto: Lukas Heger/SZ )

+++ Kundgebung in Ravensburg ist gestartet

(11.20 Uhr) „Ist der Bauer runiert, wird das Essen importiert.“ Mit diesen Worten startete um 11.13 Uhr die Kundgebung auf dem Oberschwabenhallenparkplatz. Der Demozug läuft, angeführt von Dieter Mainberger, Vorsitzender vom Bauernverband Tettnang, über die Schützenstraßen zum Marienplatz in Ravensburg.

+++ Interview mit Bauern-Sprecher Allgäu/Oberschwaben

(11.15 Uhr) Unsere Reporterin Lea Dillman hat mit Franz Schönberger gesprochen, dem Vorsitzenden des Bauernverbandes Allgäu Oberschwaben:

+++ 1000 Demonstranten versammeln sich zur Kundgebung in Ravensburg

(11.11 Uhr) Gegen kurz vor 11 Uhr ist der Parkplatz an der Oberschwabenhalle in Ravensburg fast vollständig belegt. Die Bauernverbände Allgäu-Oberschwaben und Tettnang schätzen, dass sich bereits rund 1000 Traktoren auf dem Platz eingefunden haben. Vorsitzender Franz Schönberger rechnet mit noch weit mehr. Es seien noch viele auf dem Weg nach Ravensburg.

Gut gefüllter Parkplatz an der Ravensburger Oberschwabenhalle. (Foto: Lea Dillmann/SZ )

Auch rund 30 Lkw haben sich auf dem Platz eingefunden. Zwei davon gehören Bernd und Paul von der Zirn-Mühle in Ebenweiler. Sie liefern Kraftfutter für Kühe an landwirtschaftliche Betriebe und sind somit direkt von der Landwirtschaft abhängig. Deshalb zeigen sie heute Solidarität mit den Bauern. „Da hängt noch so viel mehr dran“, sagt Lkw-Fahrer Paul. „Der Staat ist der größte Preistreiber und es reicht trotzdem noch nicht.“

Rund 30 Lkw haben sich auf dem Parkplatz an der Oberschwabenhalle eingefunden. (Foto: Lea Dillmann/SZ )

Unterdessen vermeldet die Ravensburger Polizei etwas Entspannung auf den Straßen:

+++ Lageupdate 11:00 Uhr +++



Durchfahrt durch #Hagnau ist wieder möglich. Ebenso in #Gaisbeuren auf der #B30.



Aktuell mehrere Hundert Traktoren in #BadSaulgau unterwegs. Ebenso rund 1000 Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle in #Ravensburg. — Polizei Ravensburg (@PolizeiRV) January 8, 2024

+++ Pendlerin braucht sieben Mal länger zur Arbeit

(11.03 Uhr) 1 Stunde und 52 Minuten - so lange hat eine Pendlerin von Ehingen nach Schelklingen auf der B492 am Montagmorgen gebraucht. Normalerweise sind für die rund zwölf Kilometer maximal 15 Minuten Fahrtzeit vorgesehen.

Trecker-Proteste bei Ehingen. (Foto: Tobias Götz/SZ )

+++ Bauern-Sprecher äußert sich zu den Protesten

(10.56 Uhr) Philip Hertle aus unserer Ulmer Redaktion hat mit Ernst Buck gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Ulm Ehingen:

+++ Bauern wenden auf Bundesstraße oder fahren rückwärts - Polizei reagiert

(10.45 Uhr) Gefährliches Verhalten beim Protestzug zwischen Biberach und Laupheim: Laut Polizei gibt es Landwirte, die mit ihren Traktoren auf der B30 rückwärtsfahren oder wenden. Die Polizei warnte die Demo-Teilnehmer, die Versammlung zu beenden und Bußgelder zu verteilen, wenn sie sich nicht an die Auflagen halten.

Auch bei Lindau waren Landwirte mit der Polizei aneinander geraten, weil sie sich nicht an die Auflagen hielten.

+++ Wurzacher Landwirt: Erst die Kühe, dann die Politik

(10.24 Uhr) Bei minus 5 Grad harren die Landwirte auf dem Oberschwabenhallenparkplatz in Ravensburg aus. Um 11 Uhr soll hier die Kundgebung starten. Heißer Punsch soll die Leute warm halten.

Der Landwirt Christian Sauter aus dem 750-Einwohner-Ort Eintürnen bei Bad Wurzach holt sich gerade einen Becher (Foto). Um 8 Uhr ging es für ihn mit dem Traktor los. Vorher hat er noch im Stall die Kühe gemolken. Der 51-Jährige ist heute hier, „dass eine vernünftige Entscheidung von der Regierung kommt“, sagt er. „Dass wir auch in den nächsten Jahre ein sicheres Einkommen haben.“

Heißer Punsch soll die Leute warm halten. Der Landwirt Christian Sauter aus dem 750-Einwohner-Ort Eintürnen bei Bad Wurzach holt sich gerade einen Becher. (Foto: Lea Dillmann/SZ )

+++ Polizei appelliert an Bauern: Winterdienst nicht behindern

(10.11 Uhr) Die Polizei in Ludwigsburg hat an die protestierenden Landwirte appelliert, die Winterdienste nicht zu beeinträchtigen, damit die Fahrbahnen geräumt und gestreut werden können.

„Im Landkreis Böblingen sind besonders viele Traktoren im Bereich der Autobahn unterwegs. Dort werden teilweise auch Fahrzeuge des Winterdienstes bei ihrer Arbeit behindert“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Polizeihubschrauber und auch Drohnen seien im Einsatz, um die Lage im Straßenverkehr besser einschätzen zu können.

+++ Bauern und Polizei geraten bei Lindau aneinander

(09.50 Uhr) Bei Weißensberg versammeln sich 50 Traktoren und 30 Fahrzeuge. Laut Polizei blockieren sie die Autobahnauffahrt bei Lindau.

„Es war keine Protestaktion angemeldet, trotzdem haben sich auf einem Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Weißensberg 50 Traktoren und 30 Fahrzeuge versammelt“, sagt Lindaus Polizeichef Michael Jeschke im Gespräch am Montagmorgen. Auf Ansprache der Polizei hätten die Fahrer der Traktoren „absolut unkooperativ“ reagiert. „Die Gespräche wurden abgebrochen“, so Jeschke. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen.

+++ Verkehrsbehinderungen im West-Ländle

(09.28 Uhr) Mehrere Traktor- und Lkw-Kolonnenfahrten, hauptsächlich im den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil, führen derzeit zu Verkehrsbehinderungen, vermeldet das Polizeipräsidium Konstanz. Diese Strecken sind betroffen:

Oberndorf in Richtung Balingen, Landesstraße 415 (ca. 60 Fahrzeuge)

Vöhringen- Sulz a.N., L 409 (ca. 150 Fahrzeuge)

Villingendorf-Dunningen, Bundesstraße 462 (ca. 200 Fahrzeuge)

Horb-Empfingen, Autobahn 81 (ca. 80 Lkw)

Bad-Dürrheim -Villingen - Trossingen -, B27/ B 33 (ca. 50 Fahrzeuge)

Donaueschingen - Blumberg, B 27 (ca. 40 Fahrzeuge)

Stockach- Hohenfels, L 194 (6 Fahrzeuge)

Mit weiteren Beeinträchtigungen und Staus ist zu rechnen. Es wird gebeten, frühzeitig die Rettungswege freizuhalten.

+++ Erste Traktoren kommen in Ravensburg an

(09.22 Uhr) An die 30 Traktoren sind es, die gegen 8.30 Uhr den Oberschwabenhallenparkplatz in Ravensburg erreicht haben. Um 11 Uhr soll hier die Kundgebung starten. Zu Fuß in Begleitung von ein paar Traktoren wollen die Bauern auf den Marienplatz. Der Weihnachtscircus wird noch abgebaut.

Um 11 Uhr soll hier die Kundgebung starten. Zu Fuß in Begleitung von ein paar Traktoren wollen die Bauern auf den Marienplatz. Um 11 Uhr soll hier die Kundgebung starten. Zu Fuß in Begleitung von ein paar Traktoren wollen die Bauern auf den Marienplatz.

+++ Erste Verkehrsberuhigungen im Ostalbkreis

(09.16 Uhr) Die Verkehrslage in Ellwangen hat sich etwas beruhigt, die Westtangente ist aktuell wieder normal befahrbar.

+++ Nichts geht mehr in Richtung Laupheim

(08.53 Uhr) Stillstand heute Morgen auf der Landstraße 259 Richtung Laupheim. Wer über die L 259 von Ehingen her in die Stadt wollte, drehte meist schon auf Höhe Gewerbegebiet „Neue Welt“ um - der Kreisel bei der Auffahrt auf die B30 Richtung Biberach auf Höhe der Jet-Tankstelle war von Traktoren blockiert.

Wer über die L 259 von Ehingen her in die Stadt wollte, drehte meist schon auf Höhe Gewerbegebiet "Neue Welt" um - der Kreisel bei der Auffahrt auf die B30 Richtung Biberach auf Höhe der Jet-Tankstelle war von Traktoren blockiert. (Foto: Barbara Braig )

+++ Staus und Stillstand auch im Zollernalbkreis

(08.36 Uhr) An mehreren Stellen brachten die Proteste am Montagmorgen den Verkehr im Zollernalbkreis zum Erlahmen. Unter anderem waren die Traktor- und Lkw-Korsos auf der B463 und B27 unterwegs. Es folgten Staus im morgendlichen Berufsverkehr.

+++ So reagiert die Polizei im Alb-Donau-Kreis auf die Proteste

(08.22 Uhr) Wie in Einsingen sind die Straßen in vielen Gemeinden blockiert. Wie reagiert die Polizei auf solche Blockaden der Landwirte? Auf Nachfrage von Schwäbische.de am Montagmorgen erklärt ein Sprecher des Ulmer Polizeipräsidiums, die Polizei versuche, den Verkehr am Fließen zu halten. Bei Blockaden greifen die Beamten jedoch zunächst nicht ein. Der Grund: Es sei zunächst Sache der zuständigen Versammlungsbehörde, also der betroffenen Kommune oder des Landkreises, zu entscheiden, ob es sich um eine Versammlung handle oder nicht.

Die Bundesstraße 311 Höhe Ehinger Neubaugebiet Rosengarten aus der Luft. Hier sieht man deutlich die verstopften Straßen. (Foto: Nik Johannsen )

+++ Massive Verkehrsbehinderungen auch im Alb-Donau-Kreis

(08.11 Uhr) Die Kreuzung an der B311 Höhe Einsingen ist nach Angaben unseres Reporters Tobias Götz komplett dicht. Hier geht auf der Strecke zwischen Ulm und Ehingen gar nichts mehr. Auch der viel befahrene Kreisverkehr bei Erbach ist dicht. Hier stecken vor allem Berufspendler nach Ulm und ins Ulmer Industriegebiet Donautal im Stau.

Die Kreuzung an der B311 Höhe Einsingen ist komplett dicht. Hier geht auf der Strecke zwischen Ulm und Ehingen gar nichts mehr. (Foto: Prandl/SZ )

Kurz vor 5 Uhr trafen sich die Landwirte der Laichinger Alb an verschiedenen Treffpunkten für ihre Protestaktionen. So parkten rund zwei Dutzend Traktoren an der Tankstelle Mangold in Laichingen, bevor sie zum Alb-Bahnhof Merklingen fuhren und dort mit einer großen Menge anderer Landwirte zusammentrafen. An vielen Traktoren haben die Landwirte Schilder befestigt, die ihren Unmut über die von der Regierung geplanten Kürzungen bei den Steuervergünstigungen zum Ausdruck bringen.

+++ Stop-and-Go auf B32 von Wangen in Richtung Ravensburg

(07.55 Uhr) Traktoren stauen den Berufsverkehr auf der B32 von Wangen kommend in Richtung Ravensburg auf. Die Polizei ist vor Ort und sorgt dort, wo es möglich ist, für kontrolliertes Überholen einzelner Pkw. Aber die hochfrequentierte Pendlerstrecke ist von den langsam vorweg fahrenden Treckern erheblich beeinträchtigt. Auch am Kreisverkehr in Rotheidlen stehen bereits mehrere Traktoren mit Transparenten. Noch war der Kreisel befahrbar (08.00 Uhr), doch ob das so bleibt, ist unklar.

Und die Stadt Ravensburg, Treffpunkt der protestierenden Landwirte für die zentrale Kundgebung in der Region, bereitet sich bereits vor. So wurden nach Informationen unserer Reporterin Lea Dillmann alle Zufahrtswege in die Innenstadt bis 15 Uhr gesperrt. Um 12.05 Uhr soll die Kundgebung auf dem Marienplatz beginnen. Es werden 2000 Landwirte erwartet.

Alle Zufahren zur Ravensburger Altstadt sind laut Stadtverwaltung bis 15 Uhr gesperrt. (Foto: Lea Dillmann/SZ )

+++ Berufsverkehr in Leutkirch wird von Traktoren ausgebremst

(07.37 Uhr) Auch in Leutkirch haben die Proteste der Landwirte am frühen Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt, berichtet unser Reporter Simon Nill. Etliche Traktoren fuhren ab 6 Uhr hupend durch die Stadt und sorgten dafür, dass an vielen Stellen – etwa auf der Wangener Straße stadtauswärts – nur noch im Schritttempo gefahren werden konnte. Die A96 war zumindest bis gegen 7 Uhr noch ohne Einschränkungen befahrbar.

Auch in Leutkirch haben die Proteste der Landwirte am frühen Montagmorgen demonstriert und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. (Foto: Simon Nill )

+++ Bodenseebauern mit klarer Abgrenzung von "den Rechten"

(07.28 Uhr) Seit den frühen Morgenstunden sind Landwirte auch in Selmnau bei Wasserburg am Bodensee unterwegs, wie unsere Reporterinnen Julia Baumann und Yvonne Mehmedovic berichten. Rund 100 Bauern haben sich demnach mit ihren Traktoren in Richtung Ravensburg aufgemacht, wo später die zentrale Kundgebung stattfinden soll. Der Lindauer Obstbauer Andres Willhalm ruft seine Kolleginnen und Kollegen vor der Abfahrt dazu auf, ruhig zu bleiben und distanziert sich explizit von „den Rechten“:

+++ Hupkonzert durch die Sigmaringer Innenstadt

(07.14 Uhr) Wie meine Kollegen Thomas Hummel und Julia Brunner berichtet, haben zahlreiche Landwirte die Sigmaringer mit einem lauten Hupkonzert in den frühen Morgenstunden geweckt. Seit etwa 6.30 Uhr ziehen die Landwirte mit ihren Traktoren hupend durch die Innenstadt. In der Albgemeinde Feldhausen haben sich die ersten 50 Landwirte aller Albgemeinden bereits um 4 Uhr getroffen.

Geschätzt sind in der Stadt mehr als 100 landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs, berichtet unser Reporter Michael Hescheler.

Landwirte wecken Sigmaringer mit Hupkonzert. Seit etwa 6.30 Uhr ziehen die Landwirte mit ihren Traktoren hupend durch die Innenstadt. In der Albgemeinde Feldhausen haben sich die ersten 50 Landwirte aller Albgemeinden um 4 Uhr getroffen. (Foto: Thomas Hummel/SZ )

+++ Blockade der B30: 5 Kilometer Stau bei Gaisbeuren

(07.05 Uhr) In beiden Fahrtrichtungen der B30 kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen an der Ortsdurchfahrt Gaisbeuren. Der Stau erstreckt sich momentan auf etwa 5 Kilometer Länge. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

+++ Kreisverkehr in Tuttlingen steht still

(06.59 Uhr) In Tuttlingen protestieren die Landwirte vor allem am Karl-Storz-Kreisverkehr, berichtet unsere Reporterin Lisa Klebaum. Dort fahren sie hupend durch den Kreisel. Der Verkehr steht teilweise still. Wer von Nendingen in Richtung Tuttlingen muss, der muss demnach mit langen Wartezeiten rechnen. Eine zweite Gruppe Landwirte protestiert zeitgleich am Kreisverkehr Hühnerhof in Richtung Emmingen-Liptingen. Auch für Busse gibt es in Tuttlingen fast kein Durchkommen mehr.

Auch für Busse gibt es in Tuttlingen fast kein Durchkommen mehr. Seit etwa 5.15 Uhr fahren die Landwirte hupend durch den Kreisverkehr am Karl-Storz-Platz. (Foto: Lisa Klebaum/SZ )

+++ Traktoren bremsen in Biberach Verkehr auf Zufahrtsstraßen aus

(06.52 Uhr) Auf den Kreisverkehren an den Zufahrtsstraßen nach Biberach sind Traktoren in langsamer Fahrt unterwegs, berichtet unser Reporter Gerd Mägerle. Die Trecker bremsen den Verkehr ab. Viele sind mit Protestschildern bestückt. Manche entschuldigen sich sogar bei den Autofahrern.

Auf den Kreisverkehren an den Zufahrtsstraßen nach Biberach sind Traktoren in langsamer Fahrt unterwegs und bremsen den Verkehr ab. Viele sind mit Protestschildern bestückt. Manche entschuldigen sich sogar bei den Autofahrern. (Foto: Gerd Mägerle/SZ )

+++ Polizei Ravensburg gibt einen ersten Überblick über Verkehrsbehinderungen

(06.45 Uhr) Die Polizei Ravensburg liefert auf Facebook regelmäßig Updates zu den aktuellen Verkehrsbehinderungen durch die Bauernproteste in Oberschwaben. Aktuell sieht die Situation demnach so aus:

Aktuell ist die B30 bei Gaisbeuren blockiert. Rettungsfahrzeuge können den Streckenabschnitt passieren.

blockiert. Rettungsfahrzeuge können den Streckenabschnitt passieren. Im Bereich Uhldingen und Nußdorf sind einige Dutzend Traktoren auf der B31 unterwegs.

und sind einige Dutzend Traktoren auf der unterwegs. Die B32 ist bei Gammertingen und Neufra ist blockiert

ist bei und ist blockiert In Leutkirch und Sigmaringen sammeln sich aktuell ebenfalls mehrere dutzende Traktoren.

und sammeln sich aktuell ebenfalls mehrere dutzende Traktoren. Die A96 ist derzeit noch ohne Behinderungen befahrbar.

+++ Gerüchte über Blockade der Zufahrt auf die A81

(06.39 Uhr) Zwischen Trossingen und Villingen-Schwenningen fahren in beiden Richtungen protestierende Landwirte auf der B523, berichtet unsere Reporterin Katharina Schaub. Es gibt offenbar auch Gerüchte um eine mögliche Blockade der Autobahnauffahrt zur A81. Bislang ist diese Blockade aber noch nicht erfolgt. Die Zufahrt bei Talheim und an anderen Stellen aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch frei.

+++ Hupkonzert in der Innenstadt weckt Ellwangen

(06.10 Uhr) "Die Nacht ist jetzt auch für die Ellwanger endgültig vorbei", kommentiert meine Kollegin Larissa Hamann ein lautes Hupkonzert von Traktoren und Lkw auf der Westtangente/B290, das Sie unten im Video sehen und hören können. Diese Straße führt direkt durch Ellwangen. In Richtung Aalen ist die Verbindung stadtauswärts bereits komplett blockiert.

+++ B30-Ausfahrt Ulm-Wiblingen ist komplett blockiert

(06.02 Uhr) Seit etwa 5 Uhr in der Früh sind an der B30-Ausfahrt Ulm-Wiblingen sämtliche Zufahrten auf die vierspurige Bundesstraße durch zahlreiche Traktoren blockiert, berichtet unser Reporter Thomas Heckmann. Von den Organisatoren des Protests gibt es aber die Zusage, die Nebenstraßen nicht zu blockieren. Die Stimmung unter den Demonstranten und den vorbeifahrenden Autofahrern ist friedlich.

Die B30-Ausfahrt Ulm-Wiblingen ist komplett blockiert. (Foto: Thomas Heckmann/SZ )

+++ Jordan-Ei dicht: Trecker am zentralen Kreisel in Biberach

(05.41 Uhr) Wie unser Reporter Gerd Mägerle berichtet, haben erste Traktoren bereits den Jordan-Kreisel an der B30, auch "Jordan-Ei" genannt, blockiert. Sie fahren dort unablässig im Kreis, nur hin und wieder wird ein anderer Verkehrsteilnehmer eingelassen - vornehmlich Lkw.

Zu dieser frühen Morgenstunde hält sich der Rückstau des Berufsverkehrs noch in Grenzen. Das wird sich hier an zentraler Stelle der B30 in Biberach-Süd aber im Verlauf des Morgens definitiv ändern. Pendler sollten das einplanen.

+++ Die ersten Traktoren sind auf der Ostalb unterwegs

(05.10 Uhr) Die ersten Landwirte treffen mit ihren Traktoren über Feldwege im Industriegebiet Ellwangen-Neunheim ein, wie unsere Reporterin Larissa Hamann berichtet. Ihr Ziel und Treffpunkt ist die Ferdinand-Porsche-Straße.

+++ Fast alle Landkreise betroffen - Staus im Berufsverkehr

(05.00 Uhr) Baden-Württembergs Innenministerium warnte vor größeren Einschränkungen im Straßenverkehr. Es seien fast alle Landkreise im Südwesten betroffen. „Die Protestaktionen sollen vor allem in Form von sogenannten Traktoren-Sternfahrten, vereinzelt auch als Aufzüge mit Traktoren auf Hauptverkehrswegen stattfinden, so dass mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist“, so der Sprecher.

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend. Auch die Kürzungen beim Agrardiesel müssten vom Tisch.