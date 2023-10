Enzkreis

Linienbus macht Vollbremsung ‐ mitfahrende Kinder verletzt

Friolzheim

Bei einer Vollbremsung eines Linienbusses in Friolzheim (Enzkreis) sind mindestens zwei mitfahrende Kinder verletzt worden. Kurz vor einer Haltestelle soll der Fahrer plötzlich in die Eisen gegangen sein, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 16:27 Von: Deutsche Presse-Agentur