Lindner verteidigt Regierung: Ampel macht „mehr richtig als falsch“

Es ist besser, nicht zu regieren als fasch zu regieren: Mit diesen Worten hatte FDP-Chef Christian Lindner einst die Gespräche über eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen platzen lassen.

Nun, sieben Jahre später, ist die FDP Teil der Bundesregierung - gemeinsam mit SPD und Grünen. Ein großer Teil der liberalen Parteibasis tut sich schwer damit. Auch an sie sind die Worte gerichtet, die Lindner am Dreikönigstag in der Stuttgarter Oper wählt: „Die Bundesregierung ist nicht fehlerfrei - wer wäre das?“, sagt der Parteichef. „Aber sie entscheidet mehr richtig als falsch, sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören.“

Mit dem Dreikönigstreffen in Stuttgart starten die Liberalen traditionell ins neue politische Jahr. Geht es nach Lindner, wird es ein Jahr sein, in dem die FDP ihre politischen Anliegen zur Geltung bringt - und zwar als Teil der Bundesregierung. Das ist nicht selbstverständlich. Zuletzt konnten sich Außenstehende nicht wirklich sicher sein, ob die FDP dieser Regierung überhaupt noch angehören will.

Nur knappe Mehrheit der Mitglieder für Ampel

Das vergangene Jahr endete für die FDP damit, dass fast die Hälfte der teilnehmenden Parteimitglieder - 47,8 Prozent - für den Ausstieg aus der Ampel stimmte. Die Union hat die FDP offen zum Koalitionsbruch aufgefordert. Das Verfassungsgericht hat Lindners Haushalt gekippt. Die Umfragewerte aller Ampel-Parteien und der Regierung insgesamt sind im Keller. Die Landwirte drohen angesichts von Subventionskürzungen mit Protesten und Blockaden, und im Windschatten der Bauern träumen Radikale von einem Generalstreik und hängen Ampel-Attrappen an Galgen auf. Keine Frage, die Stimmung ist schlecht.

Unangemessen schlecht, findet Lindner. Er sieht eine „Lust am Untergang“ in Deutschland, die er kaum mehr ertragen könne. „Eine Gesellschaft, die nicht mehr an ihre eigene Zukunft glaubt, die verspielt diese Zukunft selbst.“ Deutschland sei aber ein starkes Land, es drohe nicht der Absturz ins Bodenlose. „Es gibt einen dritten Weg zwischen Gesundbeten und Schwarzmalerei. Das ist, sich den Realitäten zu stellen.“

Dissens in der Finanzpolitik

Zur Realität, der sich die FDP stellen muss, gehört allerdings, dass ihre Umfragewerte sich bedrohlich nah an der Fünfprozenthürde bewegen. Bisweilen liegen sie sogar darunter. Liberale Strategen sind aber offenbar zu dem Schluss gekommen, dass es der FDP nichts bringt, darauf mit Absetzbewegungen von den Koalitionspartnern zu reagieren. Jedenfalls fällt auf, dass Lindner SPD und Grüne in seiner Rede schont.

Ausnahme: Die Finanzpolitik. Dem Gedanken an eine erneute Ausnahme von der Schuldenbremse, mit dem vor allem in der SPD gespielt wird, erteilt Lindner eine deutliche Absage. „Dieser Finanzminister wird keine Entscheidung unterstützen, die neue verfassungsrechtliche Risiken bringt“, betont er. Der Staat habe kein Einnahmenproblem. Sondern eher ein Problem, Prioritäten zu setzen. Es könne eben nicht alles auf einmal finanziert werden.

Wachstum und Sozialpolitik kein Widerspruch

Abgesehen davon reicht er den Koalitionspartnern ausdrücklich die Hand, indem er sagt: „Es ist kein Widerspruch, wirtschaftsfreundliche, wachstumsfördernde Politik zu machen, oder soziale und ökologische.“

Richtig sei das Gegenteil: „Wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik ist die Voraussetzung dafür, überhaupt soziale und ökologische Politik zu machen.“

Warnung an die Bauern: „Sie haben sich verrant!“

Mit deutlichen Worten warnt FDP-Chef Christian Lindner die protestierenden Bauern, die auch an diesem Morgen vor der Oper präsent sind. Zwar hätten er und seine Partei Verständnis für deren Anliegen, sagt Lindner. Sachbeschädigung und Blockaden seien aber unverhältnismäßig. „Die Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Landwirtschaft, aber die Landwirtschaft hat auch eine Verantwortung für die Gesellschaft“, sagte der Bundesfinanzminister. Die Bauern sollten sich nicht instrumentalisieren lassen. „Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um!“ Ausdrücklich ging Lindner dabei auf die Blockade einer Fähre mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an Bord durch wütende Demonstranten ein: „Die gefährliche Situation, in die mein Kollege gekommen ist, ist inakzeptabel.“

Vor der Stuttgarter Oper demonstrieren etwa 50 Bauern friedlich gegen Subventionskürzungen im Agrarbereich. Die Bundesregierung hatte Ende vergangener Woche die geplante Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge zurückgenommen, die Steurrückerstattung beim Diesel für Agrarfahrzeuge soll aber weiterhin wie geplant gestrichen werden - wenn auch schrittweise. Die Landwirte fordern, dass auch diese Subventionskürzung zurückgenommen wird. Lindner macht den Bauern aber wenig Hoffnung, bei den aktuellen Sparbemühungen gänzlich ungeschoren davonzukommen. „Eine so hoch subventionierte Branche wird sich nicht jedes Konsolidierungsbeitrags verwehren können.“

Harte Kritik an CDU und CSU

Die Union, in der viele in an der FDP-Basis noch immer den natürlichen Koalitionspartner sehen, attackiert Lindner hart. Es seien CSU-Verkehrsminister gewesen, die Brücken und Bahn hätten verkommen lassen, und es sei die Regierung Merkel, die einseitig auf Gas aus Russland gesetzt habe. Auch das Thema Migration gehe die Ampel an, während sie während es unter der CDU-Kanzlerin keinerlei Steuerung gegeben hätte. „Ich nehme jede Kritik von Unterstützern und Mitgliedern der FDP an, dass wir nicht alles sofort umsetzen können“, ruft Lindner ins Publikum. „Aber von der CDU nehme ich keine Kritik an, dass wir nicht schnell genug dabei sind, den hinterlassenen Scherbenhaufen aufzuräumen.“

Auch Baden-Württembergs FDP-Chef Michael Theurer klingt nicht so, als ob er sich einen neuen Regierungspartner herbeisehnt. Die Union unter CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder betreibe „Obstruktionspolitik“, kritisiert Theurer, der auch Staatssekretär im Verkehrsministerium ist. „Die hauen drauf, als gäbe es kein Morgen. Die müssten mal erklären, mit wem sie eigentlich regieren wollen nach der Wahl.“ So, wie sich die Union verhalte, bleibe ihr nur „eine schwarz-blaue Regierung“ - also ein Bündnis mit der AfD. Das freilich hat die Union ausgeschlossen, wie auch Theurer weiß.

Selfies mit Kemmerich

Draußen vor den Stufen der Oper steht etwas später Thomas Kemmerich. Der Kurzzeit-Ministerpräsident von Thüringen, der sich auch mit AfD-Stimmen ins Amt wählen ließ und damit einen Skandal verursachte, ist in der FDP-Spitze nicht wohl gelitten. Den anstehenden Landtagswahlkampf muss die Thüringen-FDP ohne Finanzhilfe der Bundespartei bestreiten. Nach dem Dreikönigstreffen gibt es aber durchaus einige Zuhörer, die den Parteifreund aus Thüringen um ein gemeinsames Selfie bitten.

Was hält er von Lindners Bemühungen, die Farbe Gelb in der Ampel sichtbar zu machen? „Wir müssen konkreter werden“, sagt Kemmerich im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Viel konkreter.“ Wenn es nach ihm ginge, hätte die Partei schon früher mehr Kante zeigen müssen. „Wir hätten das Heizungsgesetz kippen müssen, es reicht nicht zu sagen, dass wir es ein bisschen besser gemacht haben.“ Auch ein klares Nein der FDP zum Atomausstieg wäre aus seiner Sicht nötig gewesen.

Beim FDP-Mitgliederentscheid hat Kemmerich trotzdem für den Verbleib in der Ampel gestimmt. „Nur ,raus aus der Ampel’ zu sagen, wäre falsch“, sagt er. Man müsse ja auch wissen, wie es danach weiter gehen soll.