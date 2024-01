Lichtblick für Jesiden

Rückblende, Oktober 2023: Staatssekretär Florian Hassler besucht das Flüchtlingscamp Mam Rashan in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Dort leben 7400 Jesiden, die 2014 vor der Terrormiliz „Islamischer Staat“ flüchten mussten. Der Grünen-Politiker ist im Stuttgarter Staatsministerium für die politische Koordination, die Europapolitik und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verantwortlich. Er will sich in der Partnerregion des Landes ein eigenes Bild von der politischen und humanitären Sitation verschaffen. Er wird erfahren, dass das Land Baden-Württemberg, die kurdische Provinz Dohuk und die Aktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ abgestimmt an humanitären Projekten arbeiten - und dass weiter Spenden benötigt werden.

Bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 5,8 Millionen Menschen hatte die Region Kurdistan nach dem IS-Angriff 2014 zusätzlich etwa eine Million Binnenvertriebene aufgenommen. Etwa 360.000 davon sind Jesiden aus der angrenzenden Region Shingal. Sie leben bis heute zu einem großen Teil in Camps in der Provinz Dohuk.

2600 weiterhin vermisste Jesiden

Hassler nimmt sich im Camp mit seiner kleinen Delegation Zeit, besucht eine Familie in ihrem Wohncontainer und erfährt viel: fehlende Perspektiven für die Zukunft, dauernde Hoffnungslosigkeit angesichts der verfahrenen politischen Lage zwischen der Zentralregierung in Bagdad, den Machthabern in Teheran und der kurdischen Regierung in Erbil. Besonders bewegt ihn das menschliche Leid: Noch immer werden etwa 2600 Jesidinnen und Jesiden vermisst.

Hassler ist nach Kurdistan gekommen, da seit 2015 eine enge Verbindung zwischen dem Land Baden-Württemberg und Kurdistan besteht. Das Land hatte 2015, nach dem IS-Überfall, rund 1000 jesidische Frauen und Kinder aufgenommen. Sie wurden über ein Sonderkontingent ins Land geholt. Sie wurden unter anderem psychologisch und medizinisch begleitet.

Perspektiven für Binnenflüchtlinge aufbauen

Auch wurde seinerzeit eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der Region Dohuk abgeschlossen: Auf dieser Basis unterstützt das Land insbesondere humanitäre Projekte mit einer Gesamtsumme von 5,5 Millionen Euro. „Helfen bringt Freude“ investierte bisher 2,4 Millionen Euro. Diese tragen zu besseren Perspektiven für Binnenflüchtlinge sowie die einheimische Bevölkerung bei.

Ein Beispiel für zivilgesellschaftliches Engagement: Der Tuttlinger Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder bot im Mai 2023 eine zweiwöchige Fortbildung für Führungskräfte in der Provinzhauptstadt Dohuk an. „So tragen wir dazu bei, das Abkommen mit Leben zu füllen“, sagt der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck (CDU). Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ergänzt: „Unser Anliegen ist es, den Menschen durch den Ausbau von Psychotherapie, Bildungsangeboten und unternehmerischen Möglichkeiten vor Ort Zukunftsperspektiven zu bieten.“

Beispielsweise ist in Mam Rashan eine Photovoltaikanlage in Betrieb, die die Bewohner mit Strom versorgt: Vor Beginn des Projekts, das von der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) im Jahr 2018 initiiert wurde, erfolgte die Stromversorgung überwiegend nachts.

Hilfe für schwerst traumatisierte Kriegsopfer

In Mam Rashan erfährt Hassler ebenfalls, dass das Land, die SEZ und die Aktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“, die sich dort seit 2017 engagiert, Hand in Hand und in enger Abstimmung mit der Camp-leitung arbeiten. Beispiele für das zivilgesellschaftliche Engament und die Zusammenarbeit der Akteure vor Ort: Wohncontainer sind entstanden, es fahren Schulbusse, ein Gesundheitszentrum wurde gebaut. Jedes Jahr bekommen die Schulkinder Kleidung, Stifte, Hefte, Bücher. Psychotherapeuten, die ihre Ausbildung am vom Land Baden-Württemberg finanzierten Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie in der Provinzhauptstadt Dohuk absolviert haben, bieten ihre Hilfe schwerst traumatisierten Kriegsopfern an. Finanziert wird auch diese Arbeit aus Mitteln der Aktion „Helfen bringt Freude“.

Ein anderer Lichtblick während des Besuchs: Das Endspiel der Frauenteams um den Schwabenpokal 2023, eine Turnierserie, die seit 2019 ausgespielt wird, steht an. Hassler, ausgewiesener Fußballfan und -kenner, übernimmt Anstoß und Siegerehrung auf dem „Helfen bringt Freude“-Fußballplatz, der 2018 eröffnet wurde. Der Staatssekretär resümiert: „Wenn man die Geschichten kennt in den Camps, die schwierigen Lebensbedingungen der Jesiden, natürlich auch die Traumata, die sie mitbringen aus diesen ganz schwierigen Jahren, dann sieht man in den Gesichtern der jungen Mädchen, dass sie beim Fußball diesen ganzen Schmerz vergessen und einfach in dem Spiel aufgehen.“

Kurden würdigen enge Zusammenarbeit

Das Land Baden-Württemberg fördert ein Traumazentrum sowie ein Schul- und Ausbildungszentrum für Waisenkinder. Hassler sagt: „Das alles sind Projekte, die einen echten Unterschied machen, nachhaltig funktionieren und die vor Ort direkt mit dem Engagement des Landes Baden-Württemberg in Verbindung gebracht werden.“ In allen politischen Gesprächen - im Innenministerium, im Außenministerium wird die Zusammenarbeit gewürdigt.

Noch während der Reise wird klar: Die Provinz Dohuk und das Land Baden-Württemberg wollen ihre enge Zusammenarbeit fortsetzen, die Unterschrift von Gouverneur Ali Tatar und Staatssekretär Florian Hassler besiegelt die Absichtserklärung. „Helfen bringt Freude“ wird dabei sein, wenn das Abkommen mit Leben erfüllt wird. Und die Hilfe ist notwendig: „Die Bedarfe sind nach wie vor riesig. Hunderttausende suchen noch immer in großen Flüchtlingscamps Schutz. Der Wiederaufbau von Dörfern, Städten und Infrastruktur kommt nur langsam voran“, sagt der Ministerpräsident.