Leverkusen mit Wirtz ins Topspiel beim VfB Stuttgart

Tabellenführer Bayer Leverkusen tritt im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart mit dem zuletzt angeschlagenen Florian Wirtz an. Der 20 Jahre alte Nationalspieler hatte beim Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn am Mittwoch eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten. Sein Einsatz war deswegen fraglich. Dessen Fitnesszustand sei „100 Prozent“, sagte Trainer Xabi Alonso im Streamingdienst DAZN. Die Leverkusener sind seit 21 Pflichtspielen unbesiegt und wollen diese Serie beim überraschend starken VfB fortsetzen. Bei den Schwaben setzt Coach Sebastian Hoeneß auf die Startelf vom Erfolg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund.