Leuchtende Gestalten locken zu Lichterfest in Ravensburg

Schwebende Astronauten, leuchtende Elefanten und eine gigantische Gottesanbeterin: Das sind nur drei von rund 130 Leuchtfiguren, die am Samstagabend die Straßen und Gassen in Ravensburg erstrahlen lassen sollen. Rund 20.000 Besucher werden zu einem Lichterfest in der oberschwäbischen Stadt erwartet, das zum dritten Mal veranstaltet wird, wie die Veranstalter im Vorfeld mitteilten. Einige Figuren wurden schon vor der Parade ausgestellt.