Zusammenarbeit: „Letzte Generation“ referiert vor Polizeischülern

Aktivisten der „Letzten Generation“ treten an der Polizeihochschule auf — darf das sein? Ja, sagt der zuständige Innenminister. Nein, sagen seine Parteifreunde.

Am 16. Mai traten Vertreter der Klimaschutz–Aktivisten „Letzte Generation“ an der Hochschule für Polizei vor rund 900 Studierenden in Villingen–Schwenningen auf. Das geht aus einer schriftlichen Antwort des baden–württembergischen Innenministeriums auf einen Antrag der AfD–Landtagsfraktion hervor, über den unter anderem die „Bild“ berichtet hatte.

Demnach spielten die Aktivistinnen eine Sitzblockade nach, mindestens eine von ihnen soll bereits wegen ihrer Protestaktionen polizeibekannt sein. Schon vorher, am 21. März, seien Angehörige der Gruppe bei einer Veranstaltung der Ausbildungsstätte im Schwarzwald–Baar–Kreis zum Thema „Aktuelle Einsatzlagen“ per Video zugeschaltet worden.

Eingeladen von einem Dozenten der Polizeihochschule

In der Antwort, die auch der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, heißt es unter anderem: „Die Aktionen des Bündnisses ,Die letzte Generation’ fordern die Polizei im besonderen Maße.“ Man wolle die Polizisten bestmöglich auf ihren Berufsalltag vorbereiten. Didaktisches Ziel der Veranstaltungen sei es gewesen, eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Formen des Protests zu erreichen.

Laut Hochschule hätten die rund 900 Polizeischüler viele Einwürfe und Fragen an die Aktivisten gerichtet, das Ziel sei also erreicht worden. Der zuständige Dozent habe die Mitglieder der „Letzten Generation“ eingeladen, eine Absprache mit der Spitze des Innenministeriums oder der Landespolizeipräsidentin habe es nicht gegeben.

„Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien“

„Das ist ein klarer Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien“, sagte der AfD–Abgeordnete Hans–Jürgen Goßner, der die Anfrage ans Innenministerium gestellt hatte. „Diese Zusammenarbeit der Landespolizei mit einem kriminellen Bündnis ist ein erneuter Tiefpunkt der CDU–Sicherheitspolitik. Die einzigen Institutionen des Landes, die der ‚Letzten Generation‘ ein Forum bieten sollten, sind die Gerichtssäle und Justizvollzugsanstalten.“

Mitglieder der „Letzten Generation“ blockieren unter anderem immer wieder Straßen, Autobahnen oder Flughäfen, in dem sie sich zum Beispiel an der Fahrbahn festkleben. Bei ihren Aktionen begehen sie immer wieder Straftaten. Die Polizei in Baden–Württemberg übergab 2022 knapp 130 Fälle an die Staatsanwaltschaften, darunter vor allem Sachbeschädigungen und Nötigungen, aber auch zwei Körperverletzungen. Das berichtete der SWR mit Bezug auf Angaben der Landesregierung.

Innenministerium rechtfertigt Auftritt

Das Stuttgarter Innenministerium rechtfertigte den Auftritt der Aktivisten am Dienstag. Auch für die Hochschule im Schwarzwald gelte der Grundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre, so das von Thomas Strobl (CDU) geführte Ministerium.

Für Demokraten sollte klar sein, dass politischer Protest immer auf dem Boden der freiheitlich–demokratischen Grundordnung und gewaltfrei abzulaufen hat. Christian Gehring, CDU

Doch aus Strobls eigener Partei kommen gänzlich andere Töne. Selbstverständlich gelte die Freiheit von Forschung und Lehre auch für die Hochschule der Polizei, diese habe damit Spielraum für freie Entscheidungen. „Aber nichtsdestotrotz darf es als höchst unglücklich bezeichnet werden, wenn eine Polizeihochschule Menschen zu sich einlädt, die Straftaten begangen haben und bei denen nach eigenen Aussagen zu erwarten ist, dass sie auch weiterhin Straftaten begehen werden“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU–Landtagsfraktion, Christian Gehring.

Kritik aus CDU und FDP

„Für Demokraten sollte klar sein, dass politischer Protest immer auf dem Boden der freiheitlich–demokratischen Grundordnung und gewaltfrei abzulaufen hat. Gerade dieses Signal sollte auch von der Hochschule der Polizei Baden–Württemberg ausgehen und bei der Auswahl externer Gäste berücksichtigt werden — sowohl als Signal nach außen, als auch aus innerer Überzeugung.“

Ähnlich äußerte sich die oppositionelle FDP. „Es ist nicht akzeptabel, dass das Innenministerium nun versucht, diese Angelegenheit der Öffentlichkeit gegenüber als ganz normalen Vorgang darzustellen“, sagte deren Innenexpertin Julia Goll. „Eine Kooperation mit Aktivisten einer Gruppierung, die im Verdacht steht, wiederholt Straftaten zu begehen, sehe ich äußerst kritisch. Ich fordere eine umfassende Aufklärung, welcher Art die Zusammenarbeit war beziehungsweise welche Lehrinhalte behandelt wurden.“