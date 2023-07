Die Ergebnisse der jüngsten IGLU–Lesestudie aus dem Mai sind für viele Beobachter erschreckend: Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Besonders schlecht schneiden in Untersuchungen zur Lesekompetenz seit Jahren die Jungen ab.

Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden–Württemberg Stiftung betrachtet diese Entwicklung mit Sorge. Gemeinsam mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg will die Stiftung das Problem angehen. Doch eine Patentlösung für die goßen Herausforderungen gibt es nach Ansicht des Stiftungsleiters nicht.

Herr Dahl, welche Probleme zeigen uns die jüngsten Studienergebnisse aus dem Mai?

Die IGLU–Ergebnisse bestätigen einmal mehr den Abwärtstrend bei der Lesekompetenz, der seit Jahren bekannt ist. Damit wird zementiert, dass wir hier von einem deutlichen Problem sprechen. Es muss beunruhigen, dass ein Viertel der Viertklässler den internationalen Mindeststandard nicht mehr erfüllt, der die Grundlage für den weiteren Lernerfolg ist. Wir brauchen dringend wirksame Maßnahmen, um gegenzusteuern.

Worin sehen Sie die Gründe für den anhaltenden Trend — und wie lässt sich gegensteuern?

Ausschlaggebend ist vor allem die soziale Herkunft. Der Berufsstand der Eltern spielt eine Rolle. Wenn es im Haushalt keine Bücherregale und keine Kinderliteratur gibt oder keine Zeitung auf dem Tisch liegt, fehlen die Leseanreize. Hinzu kommt die stark verkürzte Kommunikation in Messengern wie WhatsApp, die sich negativ auf Sprache und Lesekompetenz auswirkt.

Die Grundvoraussetzungen sind damit häufig schlecht. Auch Kinder aus Familien, die zu Hause kein Deutsch sprechen, schneiden wesentlich schlechter ab als die anderen. Und die Schule kann nicht alles auffangen, was in den Familien versäumt wird.

Also stehen die Eltern in der Pflicht?

Ja, aber die Eltern zu erreichen, ist leider oft nicht ganz einfach. Häufig haben sie es selbst nicht besser gelernt. Als Gesellschaft haben wir bei der Aufgabe, eine Zweiklassengesellschaft in den Klassen und eine Spaltung in der Bildung zu verhindern, Nachholbedarf.

Möglichkeiten und Ideen, wie man Kinder erreichen und motivieren kann, gibt es viele: etwa das Lesen in Gruppen, bei dem sich die Kinder gegenseitig motivieren, oder individuelle Förderungen. Aber der Staat kann nicht alles regeln und reparieren. Sprachkurse zum Beispiel müssen auch angenommen werden.

Stichwort Bücherregal: Sehen Sie einen Mangel an Kinder– und Jugendliteratur?

Aus meiner Kindheit kenne ich natürlich die Klassiker von Michael Ende, Karl May, Astrid Lindgren oder Erich Kästner. Viele Geschichten wie ,Der Räuber Hotzenplotz’, ,Das Sams’ oder ,Karlsson vom Dach’ sind zeitlos — ich halte auch nichts davon, sie sprachlich abzuändern, wie es heute manchmal gefordert wird. Andere wie ,Der Lederstrumpf’ von James Fenimore Cooper sind weniger gut gealtert.

Damit kann man heute wahrscheinlich keine Teenager mehr abholen. Es gibt aber auch sehr gute moderne Kinderliteratur, die die Lebenswelt der Kinder spiegelt. Das ist ja auch Aufgabe der Kinderliteratur, den Umgang mit der Lebensrealität zu lehren. Die Klassiker werden aber immer wichtig sein, auch in den höheren Klassenstufen, wenn Schiller oder Goethe im Unterricht behandelt werden.

Worin liegen die Probleme, wenn Kinder nicht gut lesen können?

Lesen zu können, ist die Voraussetzung, um überhaupt andere Dinge lernen zu können. ,Lebenslanges Lernen heißt lebenslanges Lesen’ — das trifft den Kern der Sache sehr gut, finde ich. Lesen ist auch die Basis für soziale Teilhabe und für die meisten Berufe.

Untersuchungen zur Lesekompetenz, etwa auch in PISA–Studien, zeigen deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Woher kommt diese Differenz?

Zuerst einmal ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir diese Unterschiede in allen OECD–Staaten beobachten. Wir stellen fest, dass Mädchen anders lesen als Jungs. Sie haben tendenziell eine höhere innere Motivation und können ihre eigenen Fähigkeiten besser einschätzen.

Bei Jungen beobachten wir eher den Hang zum Wettbewerb, auch sportlicher Art. Das Lesen steht nicht an erster Stelle. Dazu kommt, dass Mädchen im Vergleich zu gleichaltrigen Jungen allgemein in ihrer Entwicklung im Schnitt weiter sind.

Wie kann man Jungen trotzdem dazu bringen, mehr zu lesen?

Vorbilder sind besonders wichtig. Tesla–Gründer Elon Musk hat sein Wissen zu großen Teilen aus Büchern, Facebook–Erfinder Mark Zuckerberg liest nach eigenen Angaben alle zwei Wochen ein Buch.

Ohne lesen zu können, wären diese Geschäftsmänner nie weit gekommen. Die beiden sind unbestreitbar extrem erfolgreich. Mit ihnen kann man Jungen durchaus klarmachen: Wer etwas erreichen will — und da wären wir wieder beim Wettbewerbsgedanken –, muss lesen können.

Mittlerweile hat man zum Glück eingesehen, dass Jungen auch männliche Vorbilder brauchen. Das wurde lange ignoriert; ebenso wie die Tatsache, dass in Kitas und Grundschulen fast nur Erzieherinnen und Lehrerinnen arbeiten.

Mit der BW–Stiftung sind Sie Kooperationen mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg eingegangen. Lesen und Fußball, wie passt das zusammen?

Viele Jungen begeistern sich fürs Lesen, wenn ein Zusammenhang zum Fußball besteht. Damit können wir Kinder erreichen, die sonst wenig soziale Teilhabe erfahren und aus benachteiligten Familien kommen. Der Fußball bietet einen leichten Zugang, das Interesse vieler Kinder daran ist ohnehin groß.

Wenn es dann darum geht, Bücher wie „11 Freunde müsst ihr sein“ oder Magazine über Fußball zu lesen, ist die Motivation hoch: wer Fan ist, muss lesen können. Allgemein zeigt der Fußball, dass mit Fleiß und Anstrengung viel erreicht werden kann. Viele Spieler sind da selbst tolle Vorbilder.

Wie funktionieren solche Kooperationen konkret?

Entstanden ist unser Programm ‚kicken&lesen‘ im Jahr 2007 durch gute Kontakte zum VfB, seit 2014 ist auch der SC Freiburg mit an Bord. Projektträger wie Schulen, Sportvereine oder Stadtbibliotheken aus ganz Baden–Württemberg bieten ‚kicken&lesen‘ das Jahr über vor Ort an. Der Höhepunkt sind dann aber zweitägige Camps, die wir gemeinsam mit den Clubs für die Teilnehmer organisieren, und die Stadionbesuche mit Urkundenverleihung beim VfB und beim SC.

Das Ganze kostet nicht sehr viel, begeistert die Kinder und ist sehr effektiv. Auch, weil die Aktionen für große Aufmerksamkeit in den Medien sorgen und Nachahmer finden. Natürlich reichen solche Projekte nicht aus, um das Problem aus der Welt zu schaffen, aber wir greifen an der richtigen Stelle an.

Sie haben ein breites Spektrum der Literatur aufgemacht, von Goethe bis ,11 Freunde müsst ihr sein’. Ist es grundsätzlich erst einmal egal, was ein Kind liest, solange es überhaupt liest?

Richtig. Ich erinnere mich noch daran, was früher alles verpönt war: Perry–Rhodan–Hefte beispielsweise oder Kriminalromane. Dabei waren gerade die Vielschreiber wie Georges Simenon wahre Genies. Er hat gezeigt, dass Kriminalliteratur höchst anspruchsvoll sein kann.

Auch Comics zu lesen ist ein guter erster Schritt für Kinder. Was gelesen wird, ist nicht so wichtig, entscheidend ist, überhaupt zu lesen. Wer einmal angefangen hat und im ,Leseflow’ angelangt ist, kann sich dann auch in andere Felder der Literatur weiterbewegen und sich weiterentwickeln.