Lerch gibt Doppelfunktion bei Fußballerinnen auf

Der frühere Wolfsburger Meistercoach Stephan Lerch wird am Saisonende sein Amt als Cheftrainer der Bundesliga-Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim abgeben. Mit Beginn der neuen Spielzeit werde der 39-Jährige nur noch als Sportlicher Leiter und nicht mehr in Doppelfunktion tätig sein, teilte der Club am Mittwoch mit. Einen Nachfolger muss die TSG noch finden.

„Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, diese beiden Rollen mit der nötigen Sorgfalt und Konsequenz in Personalunion auszuüben“, sagte Lerch: „Um den Aufgaben gerecht zu werden, ist eine Verteilung auf mehrere Schultern unabdingbar.“ Lerch war im März 2023 Trainer der Bundesliga-Fußballerinnen der TSG geworden.