Leihe für ein Jahr: Ambros geht zum SC Freiburg II

Fußball–Bundesligist VfL Wolfsburg hat den jungen Mittelfeldspieler Lukas Ambros für ein Jahr an den SC Freiburg ausgeliehen. Dort soll der 19 Jahre alte Tscheche für die zweite Mannschaft des Sport–Clubs in der 3. Liga spielen. Das gaben die Wolfsburger am Freitag bekannt. Ambros war 2020 von Slavia Prag in die U17–Mannschaft der Wolfsburger gewechselt. Er gilt als großes Mittelfeld–Talent.