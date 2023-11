Leichtverletzte nach Explosion von Knallkörpern in Augsburg

Bei der Explosion eines Knallkörpers während der Bundesliga-Partie des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim sind ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Personen leicht verletzt worden. Der Feuerwerkskörper war aus dem Hoffenheimer Fanblock geworfen worden und nahe der Eckfahne lautstark explodiert. „Ein nicht zu fassender Unsinn“, sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen nach dem 1:1 am Samstag. Laut FCA-Geschäftsführer Michael Ströll erlitt eine Person ein Knalltrauma. „Ein Täter ist auf den Videobildern sichtbar“, sagte er, die Polizei führe eine Vernehmung durch.

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie wegen des Vorfalls in der 57. Minute für rund fünf Minuten unterbrochen. „Hervorragend, wie der Schiedsrichter reagiert hat. Besonnen und unaufgeregt“, sagte Rosen. „Es ist eine Katastrophe, das hat in einem Fußballstadion nichts zu suchen.“ Auch Ströll verteilte ein „großes Kompliment“ an Brych ‐ und an Rosen, der direkt nach dem Vorfall zum Hoffenheimer Fan-Block gegangen war.