Leichenfund: Polizei geht von Unfall aus

Nach dem Fund einer toten Frau in Esslingen am Neckar geht die Polizei von einem Unfall aus. Am Mittwochabend sei ein Anruf wegen eines herrenlosen Rollators und einer herrenlosen Tasche eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Polizei habe einen Hubschrauber eingesetzt, da sie nicht ausschloss, dass jemand verletzt war. So sei die Leiche entdeckt worden. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt - sie ermittelt.