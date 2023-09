Leiche in fünf Metern Tiefe im Rhein entdeckt

Die Leiche eines Mannes, der zuvor als vermisst gemeldet wurde, ist in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) in fünf Metern Tiefe im Rhein entdeckt worden. Spezialisten der DLRG hatten die Leiche am Mittwoch in der Nähe einer Badestelle geborgen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag war der Mann als vermisst gemeldet worden. Die Polizei geht aktuell von einem Badeunfall aus. Der Bereich, etwa drei Kilometer von der Stauwehr Märkt entfernt, werde aufgrund seiner geringen Strömungsverhältnisse gerne zum Schwimmen genutzt.