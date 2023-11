Leiche in der Rems: Polizei identifiziert Toten

Ermittler haben den toten Mann, der aus der Rems geborgen wurde, identifiziert. Es handele sich dabei um einen 83-jährigen Senior aus Remshalden, der im Oktober als vermisst gemeldet wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittler gehen auch nach der Obduktion weiterhin nicht von einem Verbrechen aus.

Ein Passant hatte den leblosen Körper vergangene Woche am Flussufer in Remshalden im Rems-Murr-Kreis entdeckt und die Rettung alarmierte. Einsatzkräfte konnten die Leiche allerdings erst mehrere Kilometer weiter flussabwärts, in der Gemeinde Weinstadt, aus dem Wasser bergen.