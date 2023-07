Verbraucher

Lebensmittelkontrolleure schließen mehr als 930 Betriebe

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft am bei einer Betriebskontrolle die Temperatur einer Fleischware. (Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild )

Falsch gelagerte Lebensmittel, vergammeltes Fleisch, dreckige Arbeitsflächen: Lebensmittelkontrolleure haben im vergangenen Jahr in Baden–Württemberg 933 Betriebe schließen lassen. Das geht aus dem Jahresbericht für Lebensmittelüberwachung für das Jahr 2022 hervor, der am Montag in Stuttgart vorgestellt wurde.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 13:57 Von: Deutsche Presse-Agentur