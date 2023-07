Lebensmittel–Kontrolle: Pestizide auf Äpfeln, Krabben in der Post

— Per Post verschickte Krabben, bedenkliche Öko–Haarfarbe oder verstrahltes Wildschwein–Fleisch: Kontrolleure des Landes fanden auch im vergangenen Jahr Unappetitliches. Doch trotz einiger Ausreißer gab es bei der absolut überwiegenden Mehrheit der Kontrollen und Proben keine bedenklichen Ergebnisse. Allerdings kontrolliert Baden–Württemberg weniger, als eigentlich vorgesehen. Am Montag stellte der zuständige Minister Peter Hauk (CDU) Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung 2022 vor.

Kontrollen

In Baden–Württemberg besuchen rund 400 Kontrolleure Betriebe, die Lebensmittel verarbeiten, also Bäcker, Metzger, Wirtshäuser, aber auch größere Unternehmen der Branche. Außerdem untersuchen weitere 700 Landesbedienstete Proben und Produkte aus diesem Bereich sowie Gegenstände wie etwa Besteck, die mit ihnen in Kontakt kommen, aber auch Kleidung und Kosmetika. Die Ergebnisse stellen keinen repräsentativen Querschnitt zur Qualität bestimmter Waren da. Denn es wird risikoorientiert geprüft — die Kontrolleure suchen gezielt dort, wo sie Probleme vermuten oder bereits einmal Mängel festgestellt haben. Außerdem nehmen sie neue Produkte unter die Lupe. Im Jahr 2022 besuchten sie 67.000 Betriebe, einige mehrfach — so kamen 103.000 Besuche zustande. Bei 15 Prozent der Betriebe stellte man Mängel fest. Bei 47.000 genommenen Proben beanstandeten die Tester 16 Prozent wegen leichterer Mängel, aber nur 0,3 Prozent stuften sie als gesundheitsschädlich ein.

Jedes Bundesland soll pro 1000 Einwohner 5,5 Proben nehmen. Das wären laut Ministerium für Ernährung und Verbraucherschutz in Baden–Württemberg rund 61.000 Proben, erreicht wurden 47.000. Grund ist nach Auskunft des Ministeriums vor allem Personalmangel. Für die AfD im Landtag kritisierte deren Abgeordneter Bernhard Eisenhut, Minister Hauk sei es den Verbrauchern schuldig, die vorgeschrieben Anzahl von Proben nehmen zu lassen.

Krabben in der Post

Kratzende Geräusche und Gestank drangen aus Paketen in einer Postfiliale. Polizei und Lebensmittelüberwachung riefen den Adressaten herbei, den Inhaber eines Asia–Markts. Dieser löste das Rätsel: Er hatte lebende Chinesische Wollhandkrabben geordert — und zwar gleich 80 Kilogramm. Deren Handel ist in Deutschland aber verboten, sie gelten als invasive Art, die frei lebende heimische Tiere verdrängt. Beamte der Ordnungsbehörden eskortierten den Ladenbesitzer zu seinem Geschäft, dort wurden die Pakete geöffnet und die Krabben gekocht und entsorgt.

Bedenkliche Öko–Haarfabe

Wer Naturhaarfarben nutzt, verspricht sich davon vermutlich eine schonende, weder Natur noch Mensch belastende Färbung. Doch die Stichproben der Landeskontrolleure 2022 zeigten: Die Hoffnung trügt in vielen Fällen, vor allem, wenn die Produkte im Internet bestellt wurden. In den Jahren 2021 und 2022 wurden 28 Henna–basierte Haarfarben durchleuchtet. Bei 15 fanden Prüfer Mängel, drei davon stuften sie als nicht sicher ein, vier enthielten verbotene Färbe– und Oxidationsmittel.

Kontaminiertes Wildschwein

Wildschweine fressen gerne Hirschtrüffel. Doch diese reichern radioaktive Stoffe aus dem Waldboden an. Nach der Reaktor–Havarie in Tschernobyl 1986 ginge Teil der radioaktiven Wolke über dem Schwarzwald und Oberschwaben nieder. Hier ist noch heute Fleisch von Wildschweinen radioaktiv belastet. Deswegen muss dort jedes erlegte Wildschwein getestet werden. Von 218 Proben enthielten im vergangenen Jahr laut Ministerium 51 und damit mehr als 20 Prozent mehr radioaktive Rückstände als erlaubt. Auch im Handel suchten die Kontrolleure nach radioaktiv belastetem Fleisch, hier nahmen sie 87 Proben. Drei davon überschritten zulässige Grenzwerte.

Felchen aus dem Bodensee

Noch dürfen die Bodensee–Fische gefangen werden, doch weil ihr Bestand dramatisch sinkt, tritt 2024 ein dreijähriges Fangverbot in Kraft. Angesichts der seit Jahren schwindenden Felchen im See landen auf den Tellern immer häufiger Fische aus Italien oder Kanada. Wer aber Bodensee–Felchen bewirbt, muss diese auch servieren. Seit 2015 testet das Land daher, ob die Tiere tatsächlich wie versprochen aus der Region kommen. Von 64 Proben in den vergangenen sieben Jahren waren 61 aus dem Bodensee. Die übrigen kamen anders als angegeben aus Italien.

Streuobst

Äpfel von regionalen Streuobstwiesen sind seltener mit Rückständen von Pflanzenschutzmittel belastet als Obst aus konventionellem Anbau. Darauf lässt die Auswertung entsprechender Tests schließen. Elf Apfelproben nahmen Prüfer im Jahr 2022 auf heimischen Streuobstwiesen. In keiner fanden sich Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln (PSM). Das war bei Äpfeln aus Plantagen in aller Welt anders. Hier untersuchten Kontrolleure 84 Proben, 74 enthielten PSM–Reste, zwei davon sogar mehr als erlaubt.