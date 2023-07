Rems–Murr–Kreis

Lastwagenfahrer verliert Klohäuschen: Frau leicht verletzt

Kirchberg an der Murr / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer hat nahe Kirchberg an der Murr bei Stuttgart eine mobile Toilette verloren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel das Toilettenhäuschen am Montagnachmittag auf das Fahrzeug einer Autofahrerin.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 09:51 Von: Deutsche Presse-Agentur