Lastwagenfahrer betrunken auf A81 unterwegs

Mit mehr als drei Promille ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 81 im Kreis Ludwigsburg unterwegs gewesen. Den Wert hatte ein Atemalkoholtest bei der Kontrolle durch Streifenbeamten ergeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 35 Jahre alte Fahrer war am Dienstag aufgefallen, weil er in Fahrtrichtung Stuttgart Schlangenlinien mit seinem Lastwagen fuhr.

Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, weil Verkehrsteilnehmer ausgebremst wurden oder ausweichen mussten. Eine Streifenwagenbesatzung lotste den Fahrer kurz vor dem Engelbergtunnel auf einen Parkplatz und stellte starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Eine Blutentnahme folgte, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.