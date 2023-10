Lastwagenfahrer bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Kenzingen (Kreis Emmendingen) in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den Mann, der im Anschluss mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war am Dienstag auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, der an einer Baustelle hatte abbremsen müssen. Die A5 war in Richtung Süden mehrere Stunden gesperrt.