Lastwagen verliert Metallrollen auf A6

Von einem Lastwagen heruntergefallene Metallrollen haben auf der Autobahn 6 bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen Stau verursacht. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn wurde am Mittwochmittag wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen waren aus noch unbekannten Gründen sieben Metallrollen von dem Laster gefallen. Für die Bergung der jeweils rund 800 Kilogramm schweren Rollen war der rechte Fahrstreifen mehr als drei Stunden lang gesperrt.