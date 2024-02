Lastwagen überschlägt sich: Drei Schwerverletzte

Ein Lastwagenfahrer und zwei weitere Insassen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Waldenburg (Hohenlohekreis) schwer verletzt worden. Der 21-Jährige sei mit seinem Fahrzeug am Freitagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dann sei der dreieinhalb Tonnen schwere Lastwagen erst gegen ein Hinweisschild geprallt, habe sich mehrmals überschlagen und sei schließlich nach knapp 100 Metern wieder auf den Rädern zum Stehen gekommen.

Ein Rettungsdienst brachte die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Am Lastwagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro. Auf dem Laster waren Möbel geladen, bei denen die Polizei den entstandenen Schaden auf rund 5000 Euro schätzte. Der Schaden an den Autobahneinrichtungen beträgt den Angaben zufolge rund 15.000 Euro.