Lastwagen-Reifen fängt in Engelbergtunnel Feuer

Ein brennender Reifen hat eine Sperrung des Engelbergtunnels auf der Autobahn 81 zwischen Stuttgart und Leonberg (Kreis Böblingen) ausgelöst. Offenbar kam es am Auflieger des Lastwagens eines 19-jährigen Fahrers zu einem technischen Defekt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Reifen geriet in Brand, konnte von der Feuerwehr allerdings schnell gelöscht werden. Es gab eine starke Rauchentwicklung.

Nach dem Vorfall am Mittwoch wurde die Tunnelröhren beider Fahrtrichtungen auf weitere brennende Fahrzeuge oder Sichtbeeinträchtigungen geprüft. Nach einer Stunde konnten beide Fahrtrichtungen zumindest einspurig wieder freigegeben werden.