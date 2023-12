Lastwagen fährt in Unfallstelle

Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) in eine Unfallstelle gefahren. Zwei Polizisten konnte sich nach Polizeiangaben gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten. Die Beamten sowie zwei Lastwagenfahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Freitagmittag ging die Polizei von einer Sperrung der Fahrbahn Richtung Süden bis in die frühen Abendstunden aus. Es bildete sich zeitweise ein Stau bis zum Autobahnkreuz Walldorf.

Der Unfall ereignete sich bei der Aufnahme eines weiteren Unfalls zwischen zwei Lastwagen. Diese hatten nach einem Zusammenstoß auf dem Standstreifen gehalten. Die Polizisten sicherten die Unfallstelle, als offenbar aus Unachtsamkeit ein dritter Lastwagen den Streifenwagen sowie einen der Lastwagen touchierte, wie es hieß.

Beim vorangegangen Unfall wurden den Angaben zufolge einer der Lastwagenfahrer verletzt. Der Lastwagenfahrer, der später in die Unfallstelle krachte, wurde demnach ebenfalls verletzt. Der Schaden der beiden Unfälle wurde auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Infolge der Kollision durch den dritten Lastwagen gerieten Ladungen und Fahrzeugteile auf die Fahrbahn. Die Bergung und Umladung dauerten am Nachmittag noch an.