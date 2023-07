Polizei

Lastwagen auf Unfallfahrt in Bietigheim–Bissingen gestoppt

Bietigheim-Bissingen / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Couragierte Zeugen haben einen Lastwagenfahrer in Metterzimmern, einem Stadtteil von Bietigheim–Bissingen, auf einer Unfallfahrt gestoppt. Der 36–Jährige bog am Dienstag — trotz Verbot — mit seinem Sattelzug in eine enge Straße ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 14:45 Von: Deutsche Presse-Agentur