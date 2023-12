Lastwagen auf A6 umgekippt: Fahrer und Beifahrer verletzt

Ein Lastwagen mit Anhänger ist auf der Autobahn 6 nahe Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) umgekippt. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall am Sonntagvormittag leicht verletzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Fahrzeug sei aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, auf den Grünstreifen gefahren und umgekippt. Die rechte Spur in Richtung Nürnberg wurde gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsarbeiten dauerten am Vormittag an. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.