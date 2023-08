Verkehr

Lastwagen–Anhänger auf A5 in Flammen: 16 Kilometer Stau

Malsch / Lesedauer: 1 min

Der Anhänger eines Sattelzugs ist am Donnerstag auf der Autobahn 5 bei Malsch (Kreis Karlsruhe) in Brand geraten. Am Nachmittag bildete sich ein 16 Kilometer langer Stau auf der Fahrbahn Richtung Norden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 17:00 Von: Deutsche Presse-Agentur