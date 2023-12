Laster kippt auf A7 um: Vollsperrung und Stau

Ein umgekippter Laster hat zur mehrstündigen Vollsperrung der Autobahn 7 bei Heidenheim an der Brenz geführt. Aus zunächst unklarer Ursache war der mit Gefahrgut beladene Lastwagen am frühen Dienstagmorgen auf die Seite umgefallen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Fahrbahn bis in die Berufsverkehrszeit von der Feuerwehr geräumt. Der Laster musste abgeschleppt werden.

Ein rund fünf Kilometer langer Stau hatte sich gebildet, wie es weiter hieß. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.