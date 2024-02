Landwirte diskutieren mit Kretschmann

Bei einem Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an einem Windpark nahe Berghülen im Alb-Donau-Kreis haben Landwirte mit Traktoren eine spontane Protestaktion veranstaltet. Zuerst hatte darüber der „Südwestrundfunk“ berichtet. Der Protest sei nicht angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Landwirte hätten ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten gefordert, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums. Kretschmann habe dann mit den Bauern gesprochen, dabei hätten diese ihre Sorgen und Forderungen vorgetragen.

Kretschmann besuchte am Freitag den Alb-Donau-Kreis und besichtigte neben dem Windpark in Berghülen auch einen Ladepark für E-Autos am Bahnhof in Merklingen. Geplant war auch der Besuch einer Freiflächenfotovoltaikanlage bei Allmendingen, der aber aus Zeitgründen ausfiel. Am Nachmittag und Abend waren zudem ein Expertengespräch und ein Bürgerempfang zum Ausbau erneuerbarer Energien in Blaubeuren geplant.