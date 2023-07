Landwirt von Traktor überrollt und schwer verletzt

Ein Mann ist bei Arbeiten nahe Langenenslingen (Kreis Biberach) von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wollte der 71–Jährige Landwirt auf einem Feldweg einen Anhänger von seinem Traktor abkuppeln. Weil der Mann laut einem Sprecher vergessen hatte, die Handbremse am Traktor zu ziehen, geriet das Gespann an dem leichten Gefälle in Bewegung und überrollte den Mann. Ein anderer Landwirt, der auf einem Feld in der Nähe arbeitete, bemerkte den Vorfall und verständigte die Rettungskräfte. Laut Polizei wurde der 71–Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.