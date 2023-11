Landtagspräsidentin Aras in den Parteirat der Grünen gewählt

Parteien

Landtagspräsidentin Aras in den Parteirat der Grünen gewählt

Karlsruhe/Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen) kommt mit ihrem Mann Sami Aras zu einer Veranstaltung. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Die Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, Muhterem Aras (Grüne), ist auf dem Bundesparteitag ihrer Partei in Karlsruhe in den 16-köpfigen Parteirat gewählt worden. „Ich möchte unseren Bundesvorstand unterstützen, die AfD auch bundesweit zu schrumpfen“, sagte sie am Sonntag laut einer Mitteilung.

Veröffentlicht: 26.11.2023, 16:47 Von: Deutsche Presse-Agentur